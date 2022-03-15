消委會｜血管收縮噴鼻劑或愈噴愈塞　「鼻寧」產品欠連續用藥警告

不少港人患鼻敏感，市面多款噴鼻劑產品聲稱可紓緩某些鼻炎徵狀。消費者委員會分析噴鼻劑產品成分及特點，指市面上常見的噴鼻劑主要分三種，包括皮質類固醇、血管收縮劑及鹽水。當中皮質類固醇噴鼻劑大多屬於處方藥物，但消委會嘗試在沒有醫生處方下到藥房試購皮質類固醇噴鼻劑，結果成功購獲共6款處方藥物。

有耳鼻喉科專科醫生就指，近年經常有不少鼻敏感患者，自行在外地的藥店或藥妝店購入大批血管收縮劑並長期使用，不過愈用愈鼻塞。他解釋，血管收縮劑並不適合長期持續使用，最長不應超過一星期，否則鼻內的血管便有機會出現反應性擴張的副作用。



皮質類固醇噴鼻劑副作用包括鼻內刺痛及流鼻血

消委會收集市面20款噴鼻劑作分析。皮質類固醇噴鼻劑方面，消委會指在治療及紓緩鼻敏感徵狀具有相當的臨床療效，可紓緩打噴嚏、流鼻涕及鼻塞等徵狀，不過通常在持續用藥兩周後才能達到最佳效果。而常見的副作用包括鼻內有刺痛或燒灼感、乾燥和結痂、流鼻血等。

消委會在沒醫生處方下 成功從藥房購得6款屬處方藥物的皮質類固醇噴鼻劑

消委會指在本港出售的皮質類固醇噴鼻劑大多屬於處方藥物，亦有部分屬監督售賣藥物，不過今次仍可在沒有醫生處方下購得6款處方藥物。消委會提醒，市民切勿在沒有醫生處方或藥劑師指導下自行購買皮質類固醇噴鼻劑使用，以免誤用而出現嚴重副作用或其他嚴重後果。

消委會提醒，市民必須先獲得正確診斷和處方，注意正確使用方法、用藥劑量、次數和時限，不應隨意自行加減劑量或延長使用時間。（消委會提供）

專科醫生稱血管收縮噴鼻劑不合持續使用 紓緩徵狀後應停用

至於血管收縮劑噴鼻劑，常見是α-受體激動劑，其優點是能快速通鼻塞。不過耳鼻喉科專科醫生周振權指出，剛開始使用血管收縮劑時，血管的反應較大而會立即收縮，故患者便感覺這種噴鼻劑效用顯著，因而繼續使用。

愈噴愈頻密 有機會愈噴愈鼻塞

不過他強調，血管收縮劑並不適合長期持續使用，短期三天紓緩了鼻塞徵狀便應停止，最長亦不應超過一星期。如果使用血管收縮劑超過一星期，鼻內的血管便有機會出現反應性擴張的副作用，患者通常需要繼續施用血管收縮劑以期再獲得通鼻塞效果，結果愈噴愈頻密，更有機會愈噴愈鼻塞。而收集的樣本中鼻寧Sato Nazal Spray沒有提及連續用藥的期限或警告字句，患者應特別留意。

周振權表示，市民亦可自行調製鹽水，以針筒噴出鹽水沖洗鼻腔。（資料圖片／梁雪怡攝）

至於鹽水噴鼻劑則不含藥性，有助於去除致敏原、細菌和炎症物質等。周振權表示，市民亦可自行調製鹽水，以針筒噴出鹽水沖洗鼻腔。而調製用的鹽和水最好是平日飲食一直使用，例如平日飲用的是家中的白開水，就用白開水調製鹽水。

消委會提醒，市民必須先獲得正確診斷和處方，注意正確使用方法、用藥劑量、次數和時限，不應隨意自行加減劑量或延長使用時間。周振權則指，如果患者在使用時注意衞生，沒有因將噴嘴放得太深入鼻孔內而使之沾上大量分泌物，開封後保守估計可使用四星期，為安全起見，不建議放置過久。