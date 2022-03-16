疫情｜增2.9萬確診279死　本港累計4847人病亡　超越內地總數

第五波疫情個案數字未回落，今日新增確診個案29,272宗，第五波累計確診人數今日（16日）已達96.3萬人，比內地約12.2萬宗確診高7倍；死亡個案亦新增279宗，第五波累計死亡個案達4,634宗，連同首四波疫情213名患者死亡，香港兩年多抗疫以來累計有4,847名感染新冠病毒患者離世，已超越內地錄得的4,636宗死亡個案。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增確診個案29,272宗，包括11宗輸入個案。在29,272宗新增確診個案中，有14,454宗是核酸檢測呈陽性的個案、有14,818宗是快測陽性的個案。第五波累計確診人數高達96.3萬人。

本港染疫死亡個案超越內地

張竹君亦提到，昨日經醫管局呈報的死亡個案再新增多278宗，當中有217人是昨日離世、61人是較早前離世。連同1宗非由醫管局呈報的死亡個案，第五波累計死亡人數達4,634宗，連同首四波疫情213名患者死亡，香港兩年多抗疫以來累計有4,847名感染新冠病毒患者離世，已超越內地錄得的死亡個案。

根據國家衞健委數字，截至3月15日，內地有4,636宗死亡個案，而累計確診人數為122,456人，死亡率為約3.79%，他們絕大部份為2020年武漢及整個湖北確診死者。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，217宗昨日在醫院離世的個案，涉124男 、39女，年齡介乎35至105歲，當中198名死者為65歲以上長者。在這217人中，有125名來自院舍，151人無打針紀錄。在有打針的人中，有41名病人只接種一針疫情、有21名病人已接種兩針、另有4人已接種三針。因數據滯後，於在3月8日至14日有61人離世未公佈，涉34男、27女，年齡介乎42至105歲。

個案是否因新冠致死未必即時分到 要再分析

就本港死亡個案超越內地，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，死亡個案較難作比較，因為醫院有政策，任何市民入院都會經篩查，但到底個案實際是因新冠致死或其他情況，報道時未必分到。醫管局及專家會再就不同個案分析，研究什麼風險及情況令死亡率高。

就快測陽性呈報平台，徐樂堅指，於2月26日至3月5日快測陽性的個案約18.4萬宗，現時看到個案宗數在2月17日開始上升，到3月2日及3日達至高峰，每日達7萬多宗個案，其後從高峰回落。綜觀過去7天，每日個案約3萬宗，當中核酸檢測陽性及快測陽性各佔一半。徐樂堅指，過去7天個案多，但情況平穩。

死亡個案接近九成人無完成疫苗接種

院舍爆發方面，新增11宗院舍報告，當中3宗涉殘疾院舍、8宗涉安老院舍，共涉104位院友、47名員工。過去兩周，共有122間殘疾院舍及279間老人院院舍出現個案，共影響12,002名院友，佔全港院友13%、並影響2,939名員工，佔全港員工約7%。

張竹君亦提到，在第五波累計的死亡個案中，涉2828男、1791女，年齡介乎11個月至112歲，當中有58%來自院舍個案，接近9成人無完成疫苗接種，僅11%人接種兩針疫苗，87%死者是長期病患的，整體病死率為0.48%。

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個案分析 感染Delta死亡率較高

在死亡個案中，有70%死者是80歲以上，粗死亡率為9.8%。接種疫苗人士的總體死亡率為0.09%，與未接種疫苗人士的總體死亡率1.86%，相差20倍。而80歲以上、已完成接種疫苗人士的總體死亡率為3.4%，與未完成接種疫苗的總體死亡率12.15%，亦相差3.5倍。張續指，當局就死亡個案作基因分析，在188宗中有21宗、約11%是懷疑delta，相信感染delta的死亡率較高。

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