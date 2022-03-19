康復者｜豁免打針證明診所開價900元　可否打科興與政府指引有別

本港於2月底起實施「疫苗通行證」，不少未接種疫苗康復者憂無法進入相關場所。《香港01》致電多間私家診所，當中有診所指如康復者要獲發醫學豁免證明書，費用達900元。衞生防護中心今日則回應指，如染疫人士可出示隔離令，即當是確診個案，而疫苗網頁有表格及指引供醫生參考，決定什麼情況下可提供醫學豁免證明書。

另外，科興網頁指如接種疫苗前已知是確診無病徵人士，目前暫不建議接種新冠病毒疫苗。對於當局建議康復者可於三個月後打針，衞生防護中心解釋決定經科學委員會及專家小組討論後決定，亦參考不同國家的做法。



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收費最高900元 包括診金和證明書費用

《香港01》致電多個私家診所詢問可否提供豁免接種疫苗文件，當中有兩間指可簽發有關證明。葵芳盈健醫務中心表示，康復者必須提供隔離令作證明，不可只用陽性短訊，醫生可發出三個月豁免書。而價錢為一般診金費用，約為370元。

旺角天一醫務所則指，康復者可出示陽性短訊，不須隔離令，不過收費達900元，職員解釋當中包括診金及豁免證明書的費用。

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張竹君：隔離令可作證明 疫苗網站有指引

被問到不少私家醫生拒絕為康復者開出豁免接種疫苗文件，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（19日）在疫情記者會中指，曾感染人士出示隔離令，亦可當是確診個案，而疫苗網頁上有表格及指引，供醫生參考什麼情況可獲豁免。

昨日食衞局局長徐德義亦坦言，知道有醫生擔憂開康復者豁免證明，亦知道出示隔離令會有不便，食肆等處所未必承認，正在籌建電子系統，但未有任何詳情。

部份電話快測平台下載隔離令出錯 系統已修復

張竹君又表示，知道有市民使用快速測試平台時，特定手機型號下載隔離令或檢疫令出現問題，她稱現時相關問題已修正及優化，如市民較早時未能下載隔離令或檢疫令，現時可再嘗試。

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科興網站不建議康復者打針 港府指可以打

現時當局建議康復者可在三個月後接種疫苗，不過有記者問及科興不建議康復者打針，翻查科興網站，在常見問題中指多數傳染病在感染後人體會產生一定的免疫力，雖然有感染過新冠肺炎人士發生二次感染，但該問題尚未普遍出現，因此不建議無病徵確診者打針。

張竹君解釋，感染後接種建議由經科學委員會及專家小組討論後決定，是基於近日本港情況，以及不同國家的建議。

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