增16597確診　2月26日後首次跌破2萬　張竹君：緩慢下降　添249亡

第五波疫情有回落跡象，但每日新增確診宗數仍然高企，今日（19日）單日再增16,597宗個案，並呈報多249宗死亡報告，為2月26日以來，首次回落至2萬宗個案以下。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，數字緩慢下降，並認同國家衛健委分析香港疫情「高位震盪下降」的判斷。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，今日呈報的死亡個案中，涉及一名30歲死者有蠶豆症，會轉介死因庭研究。



張竹君：認同衛健委「高位平台期震盪下降」判斷

張竹君指，今日新增16,597宗個案，包括7528宗為核酸檢測陽性，9069宗快速測試陽性，基因分析中發現185宗疑為Omicron變種病毒，並沒有再發現到Delta變種病毒。

張續指，一萬多宗新增個案中，有14宗為輸入個案，均在抵港當日找到，包括有11宗於3月18日乘坐航班CX796由印尼抵港，另外有3宗為較早前分別由印尼及意大利抵港。

被問到數字回落是否即已控制到第五波疫情，張竹君表示，今日數字雖跌至約1.6萬，但仍然要再看看有關情況，希望確診數字會愈來愈下降或平穩。她指，觀察到近幾日確診宗數緩慢下降，但因有部份患者不會有徵狀，未能反映所有社區確診個案數字。若恢復更多社交活動，她憂慮確診數字會反彈，提醒市民要留意個人衞生。

國家衛健委新聞發言人米鋒今日在國務院聯防聯控機制記者會表示，當前香港疫情已經進入高位平台期，快速上升勢頭得到控制，並呈震盪下降趨勢。張竹君表示，認同專家的觀察。

張表示，合計第五波疫情已有1,020,910宗個案，當中包括673,676宗核酸陽性個案，及347,334宗快速測試陽性個案。

張竹君指，今日再收到一間殘疾院舍及4間老人院的確診個案報告，共涉12名院友及11名員工。累計兩周內共有270間院舍出現個案共影響6925名院友及1764員工。

大部份內地醫護已進入紅區工作

劉家獻指，現時共有10,624名病人在醫管局豁下醫院及治療設施留醫，有63人危殆、119人嚴重。劉說，現時有約300至400名內地專家同事到港，大部份已進入「紅區」，即有病人的區域中工作，「落手落腳照顧病人，診症、開藥」，指之前因人手問題減少了接收病人的數量，會繼續增加病床，希望病人有適當治療。

今日亦呈報多249宗死亡報告，張竹君指，法醫通報多6宗個案，包括3男3女，年齡介乎67至97歲，全部有長期病患，其中4名死者為老人院或殘疾人士宿舍院友，4人生前需要人照顧、臥床或要坐輪椅。她續指，有兩名死者為3月8日死亡，4名死者於3月9日離世。

醫管局今日亦呈報多243宗死亡個案，劉家獻指，其中182宗為過去一日死亡，分別有103男79女， 年齡介乎 30至109歲，有5人較為年輕。當中30歲的死者有G6PD缺乏症（即俗稱蠶豆症），因精神健康問題入住私人宿舍居住，早前進入九龍醫院，但因腎有損傷而送入伊利沙伯醫院後，轉入深切治療部後情況轉差離世，劉家獻表示，「因為唔知佢嘅死因」，形容死者年輕，後期情況急促轉差，故會轉介死因庭研究。

劉續指，有兩名死者本患有癌症，其中58歲死者有末期癌病，已擴散到不同地方，因血內有其他病菌而入院，在入院篩查發現確診；另一名59歲死者患有淋巴癌，治療效果不理想，抵抗力差，入院時血氧低，於昨日離世。其餘兩名年輕死者均有長期病，劉說，58歲男死者為乙型肝炎帶菌者，有肝硬化及肝動脈高血壓，白血球、血小板等長期較低有貧血，另一59歲男死者的腎及甲狀腺都有問題，2月尾因中風入院，篩查後發現感染新冠病毒。

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三人家中暈倒後入院死亡

劉表示，有3名死者在家中暈倒後入院死亡，包括一名87歲死者，家人發現他咳血後暈倒，救護員到場發現無呼吸及脈搏，送入瑪麗醫院後不治，該名死者在3月11日快速檢測呈陽性，13日曾去指定診所，獲發5日的新冠口服藥莫納皮拉韋，他本有支氣管擴張等慢性病，沒有接種新冠疫苗紀錄。

另外一宗在東區醫院發生，一名96歲老翁，送到急症室已經不治，有長期病患，於3月6快速檢測呈陽性，沒有打針。亦有一名94歲老翁，在家昏迷後家人召救護車，當時已沒有呼吸及脈搏，送到律敦治醫院後不治，他在3月12日快速測試呈陽性，本有柏金遜病及腦退化，沒有打針紀錄。劉表示，所有個案都會送到死因庭。