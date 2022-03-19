墮樓死亡計入總數　許樹昌分析：死於新冠與死時帶毒各佔四成

香港第五波疫情有5,437人離世，但當局一直未有分析，死者是死於新冠病毒，還是離世時帶有新冠病毒，其中有因高處墮下離世的死者，驗出新冠病毒，亦計算上述總數中。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌分析了不多於120宗在第五波疫情下的死亡個案，死於新冠病毒（die of ）以及死亡時染有新冠病毒（die with）的個案約各佔近四成。醫管局承認，未能提供實際死因數據。



衞生防護中心今日（19日）公布，第五波疫情共錄得5,437宗死亡個案，其中新增呈報249宗死亡，包括182宗醫管局昨日呈報個案、61宗醫管局滯後呈報及6宗非醫管局呈報。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，暫時分析了少於120宗在第五波疫情下的死亡個案，死於新冠病毒（die of）以及死亡時染有新冠病毒（die with）的個案分別是約38%和37%，隨着分析樣本增加，未來有關比例料會改變。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

他表示，近120宗個案分析中，37%死亡時染有新冠病毒，部份人本身已出現其他疾病，例如晚期癌症及其他長期病患，如曾中風，或患心臟病、肝病、腎衰竭、神經肌肉疾病等。分析根據死者的死亡和染疫時間、Ct值（病毒數值）、有否肺炎等，來分析患者是否死於新冠病毒。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今在疫情記者會上回應，醫管局暫時未有不同死因分類的數據。但他指出，現時新冠病毒死者會分為三類別：

第一：直接在臨床上死於新冠病毒，例如本來健康身體，突然肺部「有花」、突然氣喘，只驗出新冠病毒，並無其他疾病或病毒；

第二：死亡原因與新冠病毒無關但同時驗出身體帶有新冠病毒，例如墮樓、入院時中風等人士，入院篩查發覺新冠病毒陽性，但無病微，專家會根據不同因素，有無病徵、化驗室結果分析；

第三：屬於中間無法100%判斷；劉續，死者未知是否因為新冠病毒死亡，需要經死因庭報告、解剖報告長時間覆核分析。

廣華醫院急症室，曾經爆滿。（資料圖片 / 張浩維攝）

中風患者私隱待查 墮樓死者計入總數

劉家獻今日以提及一名58歲死者，本身患有不同疾病，包括腎、甲狀腺有問題。曾有中風，2月尾送急症室，入院篩查發現病毒呈陽性，但無病微。

3月8日，一名76歲老翁於荃灣梨木樹（二）邨墮樓，一直患有腎衰竭，並須定期到瑪嘉烈醫院覆診。他在3日經快速測試呈陽性，確實死因仍有待法醫檢查。

▼3月18日 大窩口邨富邦樓及富民樓圍封檢測▼

