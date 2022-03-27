身光頸靚執紙皮　領飯券年輕族增　派飯團體送暖：幫到幾多得幾多

疫情肆虐衝擊各行各業，以平民價招徠的「兩餸飯」成行成市，但仍有不少人三餐不繼，市面上再現吃「二手飯」情況。然而，除社署短期「食物援助服務」可解燃眉之急，亦有不少民間組織義助有需要市民渡難關。

社協指，疫情下求助人數增多，更不乏年輕人；有自發籌組派飯的團體指，疫情突如其來，不少市民陷入困境，曾遇過有身光頸靚的婦女走到街頭執紙皮，維持生計，「好多人就算有需要，都唔好意思開口話要幫忙，額頭唔會鑿住個『窮』字，依家（派飯時）見到啲望下望下嘅人，我哋會主動去問佢哋，撈佢哋返嚟，幫到幾多得幾多。」



▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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有需要市民亦可申請社署「短期食物援助服務」

第五波疫情來勢洶洶，大批打工仔飯碗不保，淪為失業大軍或持續開工不足。港府早前開放臨時失業援助金申請，有需要市民亦可申請社署「短期食物援助服務」，現時共有8間非政府機構按地區劃分， 為遭逢突變、難以應付日常食物開支的個人或家庭，提供一次過不超過8個星期的短期食物援助，營辦機構可按特別需要，延長服務期限。

申請者須符合每月入息及資產限額要求，單人不得多於11,000元月入，及266,000元資產；4人家庭入息及資產限額則分別是26,100元及548,000元。港府在去年6月起，限時放寬計劃資產限額一年，與在職家庭貼看齊 ，料可額外讓約12,000人次受惠 。

根據財委會最新一份開支預算資料顯示，2020至21年度共接獲15,732宗申請，按年度增加10%，獲批個案則有15167宗，其中「香港島、離島、荃灣及葵青」的服務區域申領人數最多，合共有3028宗個案申請，佔整體19.2%，其次則是「九龍城、油尖旺」及觀塘的服務區域，各有2472宗及2463宗申請。

上年度有4.5萬人受惠 港島、離島及荃葵最多

本港去年度共有45,156人次受惠，首3位依次是「香港島、離島、荃灣及葵青」、「觀塘」及「九龍城、油尖旺」的服務區域，分別錄得8905人次、7523人次6375人次。

疫下申領飯券人數增加一倍 深水埗明哥：20、30歲出頭都唔少

除社福機構外，民間亦有不少有心人廣派飯券，助有需要市民「醫肚」，深水埗「北河同行」主理人明哥指，自疫情以來，申領飯券人數增加一倍，當中不乏年輕人臉孔，男或女皆有，「20、30歲出頭都唔少，經濟蕭條，有好多人開工不足，或者停薪留職」，會盡量開拓渠道支援有需要領用「飯券」人士。

派飯團體主動留意有需要的人：主動去問佢哋，撈佢哋返嚟

愛心二手站創辦人Linda表示，自1月底開始與捐贈飯盒組織合作，向有需要人士派發免費飯盒。她提到，目標對象不限長者或貧困基層，亦不設經濟狀況審查，只要是有需要領取飯盒者，均來者不拒。她指，曾有義工對此感到不解，擔心會造成「濫派」情況，或有人貪小便宜，Linda則認為，疫情下時勢艱難，「好多人面對環境限制，要向現實低頭，我哋唔應該用特別眼光去睇，或用以前標準去量度。好多人就算有需要，都唔好意思開口話要幫忙，額頭都唔會鑿住個『窮』字，依家（派飯時）見到啲望下望下嘅人，我哋都會主動去問佢哋，撈佢哋返嚟，幫到幾多得幾多。」

失業女士為養女兒執紙皮 團體主動送上飯盒：佢身光頸靚 應該係生手

她憶述，有長者曾獨自到場領飯，並指向躲在街口轉角的妻子及已屆中年的兒子，盼可代為領取合共三盒飯盒，「我個仔好唔意思過嚟，佢無咗份工，我哋一家無飯開」；亦曾碰見正在執紙皮、40多歲的女士，「見佢身光頸靚執紙皮，又無車仔呢啲『架生』，啲紙皮又唔規則，都估到佢應該係『生手』」，遂主動向其送上免費飯盒，始得悉該女士剛失業，但須供養年幼女兒，「所以落街執紙皮，執到幾蚊都好。」她指，領飯盒的市民亦有不少較年輕人士，「唔知人哋背後故事時，先唔好計算咁多，如果連年輕人都過得嚟拎飯盒，即係佢有難處，我哋可以做嘅係同佢哋講聲加油，幫助渡過難關。」

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，本港一直存在不少因經濟原因三餐不繼的基層市民，「只係疫情下先浮現晒出嚟，其實一直都有。」她提到，疫情兩年多，機構已接獲數千宗新增求助，第五波疫情亦增約兩千多人須尋求緊急支援，包括快速測試包及飯券等。她指，不少年輕人亦受疫情衝擊，相繼失業、開工不足或停薪留職，港府雖然已開放一萬元的臨時失業援助金申請，「都幫到少少手，但一萬蚊只係夠捱一個月，依家真係一個月捱一個月。」

登記臨時業支援金十部曲：



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▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼

