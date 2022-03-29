染疫非絕境　專家籲長者多發掘新興趣　政府有限度重開泳灘等設施

第五波疫情期間，有長者懷疑因確診自殺身亡。生命熱線今日（29日）在記者會提到長者在疫情中面對的困難較多，如難以如年輕人般容易獲得資訊，難以跟上疫情最新措施等，更有個案顯示長者因染疫感到自己「無用」，遂萌輕生念頭。

生命熱線建議長者可以發掘新興趣，亦可透過主動關心他人成為自己的生命動力，同時希望政府可逐步重開社區中心等，讓長者有適當消閒活動。



生命熱線建議長者可以發掘新興趣，亦可透過主動關心他人成為自己的生命動力。（資料圖片）

染疫長者求助他人代買物資 感自己「無用」怕連累他人

翻查資料，在第五波疫情期間，至少有4宗涉及染疫者自殺的事件，當中3宗涉及長者，更是在同一日發生，另有長者確診後感憂心危站窗邊企圖自殺。

生命熱線在今日記者會，分享一對七旬夫婦疫情期間困境，其中老翁患腦退化症，太太是他的照顧者，後來二人雙雙染疫，太太要求助他人代買物資，感自己「無用」之餘，又怕連累對方染疫，加上不懂辦理確診後衞生署要求的手續，感到難過、悲觀，甚至有輕生念頭。

現時市民進入指定處所時需使用安心出行，進入食肆等場所更需展示已注射疫苗的二維碼。（資料圖片）

長者少見家人感孤單 無從宣洩

生命熱線程序策劃主任梁永棠指，長者難以如年輕人那般容易獲得資訊，亦難以跟上最新措施、安排等，而傳媒重覆報道疫情負面訊息，如死亡數字等，亦會令長者情緒受影響，建議可多提供保健資訊，或深入報道，例如討論長者選擇打針與否的考慮。

梁永棠亦提到，對於長者來說，與家人聚餐是他們與家人聯繫的重要活動，有長者因為家庭限制措施無法與兩女兒吃飯，令他不禁想「究竟自己做錯咩，點解同兩個女食飯都好似做賊咁呢？」長者也因為少見家人感到孤單寂寞，無從宣洩。

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發掘新興趣 主動關心他人 成生命動力

對於早前有報道指確診長者輕生，梁永棠認為社會應提供更多正確資訊，讓長者有心理準備，而且令他們明白「就算中招都唔喺死路一條」。梁永棠亦建議長者可以發掘新興趣，如種花、養魚，主動找人傾訴，亦可以主動關心他人，成為自己的生命動力。

促政府重開社區中心及早上開放泳灘讓長者游早水

執行總監吳志崑認為，政府應慢慢重開社區中心、日間照顧中心，讓長者有適當的消閒活動；香港大學賽馬會防止自殺研究中心葉兆輝亦指，政府其實可考慮在早上10時前開放泳灘，讓長者游早水，限制圖書館人流等，防疫之餘兼顧長者情況。

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