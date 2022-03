新冠肺炎｜中醫講解6種補肺強腎食材　提升免疫力守護家人健康

每逢冬春交替,天氣乍暖還寒,容易導致濕重、咳喘、出現鼻敏症狀等。要調理好身體,提升免疫力,在中醫的角度,可從補肺、補腎兩方面入手。日常飲食方面,哪些食物或湯水能有助改善體質、強肺補腎,抵禦惡菌入侵?



氣溫忽冷忽熱,容易令人生病,亦會誘發鼻敏症狀等,加上潮濕令塵蟎、黴菌滋生,都會造成上呼吸道不適,削弱自身的免疫力。註冊中醫師黃晶晶表示,肺和腎是人體免疫力的根本,強肺氣可以減少出現鼻敏症狀、咳喘,而腎更是「先天之本」、精氣的處所,腎氣充足則體健少病,抗病力強。因此要提升免疫力,可從這強腎補肺入手。

註冊中醫師黃晶晶

醫食同源 北芪淮山黨參強肺氣 蟲草核桃栗子補腎

中醫有「醫食同源」的概念,從日常食療中改善體質。黃醫師建議可在日常湯水中加入黨參、黃芪、淮山等藥材,其中黃芪、黨參有補中益氣的功效,淮山有益氣養陰、補脾肺腎的功效,這三種藥材尤其適合氣虛體質平時容易疲勞、精神不振、易有鼻敏症狀的人士,恢復期亦可搭配雞肉或者豬骨煲湯,可助補氣強身。

另外核桃及栗子亦是常見可以補腎的食材,核桃可補腎強腰,溫肺定喘,栗子可補腎強筋、養胃健脾。長期上呼吸道不適、或者久咳不愈的人士腎氣必定虛損,腎主納氣,食療中加入補腎藥材食材能幫助納氣平喘,與補氣的藥材可以搭配煲湯,相得益彰。

冬蟲草正氣補肺 加雞湯益氣平喘

黃醫師建議,有咳喘、氣喘、精神不振的人,可選擇飲用蟲草雞湯,因為雞肉性質甘溫、營養豐富,較其他肉類容易吸收,而冬蟲草性質甘平,可益腎壯陽、補肺平喘,是中藥中較為矜貴的藥材之一,有助提升免疫力,對紓緩上呼吸道不適的功效更為顯著,適合轉季易病的人士飲用。

按圖看食物及其功效

