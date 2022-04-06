Kinder健達Egg Hunt Kit疑受沙門氏菌污染　食環署呼籲勿食用

食物環境衞生署食物安全中心今晚（6日）公布，Kinder健達一款復活節產品「Egg Hunt Kit」可能受致病菌沙門氏菌污染，呼籲市民不要食用一款進口朱古力產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



產品來源地為比利時，每包重150克，「此日期前最佳」為2022年8月21日，由City Super Limited進口。

食安中心：進口商已停售及下架 並展開回收

食安中心發言人說，中心早前透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局及愛爾蘭食品安全局發出通告，指有健達產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。中心得知事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查發現，該通告提及的產品並沒有在香港出售。

中心其後得悉愛爾蘭食品安全局再發出通告，擴大回收範圍至涵蓋更多健達產品。中心再與主要進口商和零售商跟進，發現上述產品曾進口本港。有關進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2736 3866，查詢有關產品的回收事宜。

發言人表示，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。市民如購入上述受影響產品應停止食用，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。