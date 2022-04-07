有僱主拒認檢疫令、隔離令　工友難獲病假　工聯會促盡快通過修例

政府向立法會提出《僱傭修訂條例》草案，訂明容許接受強檢的僱員以檢疫令或隔離令申領病假，立法會今（7日）審議，工聯會立法會議員梁子穎於港台《千禧年代》表示，現行法例下以醫生紙為申領有薪病假依歸，即使工友持有檢疫令或隔離令，仍有不少僱主拒絕接納，甚至有人要求工友動用年假代替。他認為做法不理想，亦令勞工權益受損，冀盡快通過修例。

勞福局局長羅致光則指，僱主不能單方面以年假或無薪假抵銷，如違規定即屬違法。雖然現時法例條文不清晰，「但唔代表僱主冇責任」，鼓勵僱主寬鬆處理僱員因防疫要求缺勤及所衍生的薪酬問題。他又提到，港府重推保就業計劃，僱主更應善待員工，齊心走出逆境。



第五波疫情下，不少港人染疫，覆蓋各行各業，亦包括清潔工等職業。(資料圖片)

他表示，今次修例對保障勞工權益重要，因根據《僱傭條例》，僱員須獲醫生證明書，指明其四天或以上因病或損傷不適宜工作，始獲得相當於日薪五分之四的疾病津貼，即使持有隔離令，僱主亦有權不予發放有薪病假。梁認為，若工友因遵照港府防疫需要，令勞工權益受損，則不甚理想，盼草案可盡快通過審議。

有僱主要求工友以年假代替病假

他提到，工聯會共接獲340宗工友求助個案，大部分屬檢測或快速測試陽性確診個案，或密切接觸者，須送往隔離或居家檢疫，惟因第五波爆疫初期，港府系統尚未完善，遂未能成功取得隔離令，無法向僱主出示證明文件。他表示，工聯會收集資料後，代為向衛生防護中心申領隔離令，大部分工友成功獲僱主重新發放發假及病假津貼，惟仍有個別僱主因現行法例尚未納入涵蓋範圍，拒承認隔離令，「話要等埋修例完刊憲之後，先會承認」，部分更要求工友以年假代替病假。

他又指，是次修例亦有同時保障僱主權益，包括在疫苗通行證下，解僱無理拒打針僱員屬正當理由，故有平衡勞資雙方利益，他又呼籲，僱主應體恤員工，「唔係想呃病假，佢哋都想返工，先可拎到百分百人工，唔駛只得五分之四（病假津貼）。」

勞工及福利局局長羅致光今日於例行抗疫記者會表示，知悉不少工會接獲會員求助，指由於檢疫或強檢需要，未能履行工作崗位，惟僱主未有發放有薪病假，他指由於法律條文不清晰，另須更明確訂明打針及僱傭關係，上周已向立法會提交《僱傭修訂條例》草案，今日首次會議，再次呼籲立法會議員盡快完成審議，讓政府盡快恢復二讀並三讀。

他提醒，若僱員染疫確診、須接受隔離，僱主理應按照《僱傭條例》批出應得病假，否則會違例被控。他強調，《僱傭條例》對僱主發放有薪年假有明確規定，僱主不能單方面以年假或無薪假抵銷，如違規定即屬違法，會作刑事檢控。他提到，現時法例對強檢、檢疫或確診未能履行職務僱員的條文不清晰，「但唔代表僱主冇責任，（我哋）唔想要去到法庭解決」，鼓勵僱主以體恤及諒解態度，寬鬆處理僱員因防疫要求缺勤及所衍生的薪酬問題。

羅致光又表明，明白強檢或檢疫等影響企業運作，增加經營成本，故當局重設「保就業計劃2022」支援僱主，在此情況下，僱主更應善待員工，齊心走出逆境、令本港經濟反彈。