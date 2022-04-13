防疫服務包｜快速測試劑疑分拆網上轉售　每支售8至20元

政府上周向全港300萬戶市民派發「防疫服務包」，當中包括快速測試劑、KN95口罩及中成藥連花清瘟膠囊等。



近日有網上銷售平台上就有市民疑似將服務包中的防疫物資分拆轉售，其中政府派發包裝與零售不同的Wondfo快測劑，網上售價約為8元至20元一支，部份更標榜「復課必備」。有賣家向記者承認，轉售的正是政府免費派發的。



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Wondfo快測劑 政府派發包裝與零售不同

政府上星期派發「防疫服務包」，當中包括Wondfo快速測試劑，而與坊間售賣的紙盒包裝不同，政府派發的是以膠袋包裝。

網上交易平台Carousell及Facebook的市集近日出現不少袋裝的Wondfo測試劑，疑似為政府派發物資，售價則普遍由8元至20元一支，部份更標旁「復課必備」或「復課搶購」吸引網民購買。換言之，政府派發每包20支快測劑，最多可淨賺400元。

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記者以買家身份向其中一位兜售袋裝Wondfo快測劑的賣家查詢，該賣家亦承認是政府派發的檢測包。

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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網上賣家承認為政府派發

記者以買家身份向其中一位兜售袋裝Wondfo快測劑的賣家查詢，該賣家亦承認是政府派發的檢測包。

記者就有市民兜售政府所派發快速測試劑向民政事務署查詢是否違法。

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