港大專業學院31名師生分派兩暫託中心照料長者　助解前線人手荒

第五波疫情肆虐，政府早前改裝多個體育館作臨時長者暫託中心。香港大學專業進修學院派出7名資深護士導師，以及24名現正修讀第三年註冊護士課程的學護，於兩間長者暫託中心提供護理服務。師生協助跟進醫生巡房的治療方案，並負責為長者制定健康評估，按長者的健康狀況提供抹身等服務。

營運臨時暫託中心的九龍樂善堂總幹事劉愛詩形容，學院師生參與是「及時雨」，有效解決人手緊張問題。有學護表示，看見大量長者染疫感心痛，當知道可以到前線幫忙後，毫不猶豫參與長者暫託中心實習，成為註冊護士前，汲取實戰經驗。



九龍樂善堂自3月起受社署委託設立兩間長者暫託中心，照顧由醫管局轉介初步確診新型冠狀病毒病或輕症長者患者。（港大專頁進修學院提供）

港大專業進修學院派出的學護，已為登記護士，現於石硤尾公園體育館，及灣仔港灣道體育館的臨時長者暫託中心服務。學院師生團隊每天分兩更當值，進行每更8.5小時的護理實習。

暫託中心的現場環境及醫療設備有局限，學院導師及學護於「早更」當值時，會協助跟進醫生巡房的治療方案；而每個更份時段的師生，均會為長者提供全面的健康評估，以及個人化護理計劃，跟進長者康復進展，例如為長者轉身訂時間表及評估表，及傷口評估報告，方便讓護士間，按長者健康狀況提供抹身、洗髮等護理服務。

學護同學表示希望可以出一分力，幫助減輕前線醫護的負擔。（港大專業進修學院提供）

樂善堂︰學護加入前線 解決人手緊張問題

港大專業進修學院生物科學及科技學院總監張少能表示，很高興與九龍樂善堂合作對抗疫情，利用彼此的優勢，為社會服務。期望雙方未來亦會開展更多護理培訓活動，為醫護界別培育專才。

樂善堂九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，香港大學專業進修學院的參與，對中心護理層面來說可是「及時雨」。學院提供的護士實習生，解決他們人手緊張問題，院方在護理流程上亦提供了不少建議，提升了服務質素。

九龍樂善堂總幹事劉愛詩（左）表示，學院的護士實習生可解決人手緊張的問題；香港大學專業進修學院生物科學及科技學院總監張少能（右）表示很高興能夠與九龍樂善堂手合作對抗疫情（港大專業進修學院提供）

學護戴同學︰大量長者染疫感心痛

學護戴同學表示，知道第五波新冠疫情嚴重，又看見大量長者染疫令他感到心痛。他表示，自己除是一名準註冊護士學生，亦是一名登記護士，毫不猶豫參與長者暫託中心實習，希望可以幫助減輕前線醫護的負擔。

戴指，事前已安頓好家中的長者和小朋友，並提醒他們感染控制的重要性，為實習及家人做好準備。今次實習令他親身體驗，為一位註冊護士，要保持批判性思考及臨危不亂。

學護戴同學（左）及歐陽同學（右）表示希望可以幫助減輕前線醫護的負擔。（港大專業進修學院提供）

另一位學護歐陽同學表示，今次是難能可貴的實習機會，感激老師和中心同事指引，讓她認識怎樣改善社區環境設施，提供院舍或醫院級別的服務給長者，工作不但具挑戰，亦令她受益良多。

學護在長者暫託中心的服務工作，可獲院校計入實習時間，現正等候香港護士管理局審批結果。