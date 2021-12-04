五年內乳癌三次病發　化療摧殘至生不如死　慈母為兩子勇鬥病魔

「真係痛到忍唔到，痛到我想死，全身骨痛，好似啲骨頭入面有好多蟲喺到咬咁樣痛！」今年48歲的Lily於2016年首度確診乳癌，四年間兩度切除左、右乳房乳頭位置腫瘤，不過去年右乳再次復發，整個乳房也需切走，並需接受化療。化療的副作用大，Lily除了出現脫髮、失眠、「食咩都係苦味」等問題，更全身骨痛，她坦言痛到「生不如死」，曾想過自殺，但為了兩名幼子而決意頑抗病魔。兩個兒子亦十分孝順，會彈結他哄媽媽睡覺。

醫生建議Lily用標靶藥預防復發，但療程收費昂貴，她難以負擔，原本幾經辛苦才覓得「蘋果日報慈善基金」提供資助，惟該基金其後無法繼續運作，Lily頓感無助，幸好及後獲轉介至香港防癌會，現時終可獲得支援，她滿懷感恩，「原來條路未死」。



Lily一家合照。兩名兒子年幼，丈夫曾中風，行動不便，Lily肩負起照顧家人的重任。 （受訪者提供）

2016年，家庭主婦Lily偶然在居住的屋邨見到有免費乳房檢查的宣傳，她心血來潮，報名參與，豈料竟揭發自己已經患上「原位癌」，亦即零期癌症，先後三次在右邊乳房做手術，以抽取組織、清除癌細胞，並接受了20多次電療。本來身體健康、全無病徵的Lily大感錯愕，「我好驚，因為始終都係一個癌…驚有啲咩事，兩個仔唔知點算。」當時兩個兒子分別6歲和11歲，丈夫又因早年中風而行動不便，無法工作，本身肩負照顧家人重任的Lily，肩膊上忽爾再添「乳癌」這重擔。

Lily患上乳癌，並在五年內三度病發。 （梁鵬威攝）

可惜禍不單行，3年後Lily的左邊乳房亦出現癌細胞，結果需切除乳頭，再次接受20多次電療。病魔沒有就此放過Lily，去年年底她在身體檢查中，發現右乳再次復發，因曾接受電療，不能保留乳房，最終切除全乳。噩夢接二連三，每隔一段時間又重來，原來Lily患上的是「HER2 型乳癌」，現正等候做基因測試，了解成因，她坦言時常提心吊膽，「反反覆覆、好驚…又驚會唔會仲勁過上次」，而她所認識的其他病友，無人像她般復發頻仍，「無人好似我咁，三年、兩年就入返醫院」。

真係痛到忍唔到，痛到我想死，全身骨痛，好似啲骨頭入面有好多蟲喺到咬咁樣痛！ 乳癌患者Lily

切除全乳，傷口長達十數厘米，術後Lily右手難以舉高及發力，不能「拎重嘢」，加上身體較為虛弱，做家務時都需「中場休息」，「而家拖地，拖拖下要坐低休息一下，因為啲氣血始終唔夠」，以往清潔全屋最多只需45分鐘，現時卻需花兩小時。

而最大的夢魘在今年4月才正式「登場」，她首度接受化療，驚覺化療副作用巨大，除了脫髮、腹瀉、便秘、失眠外，食慾也大受影響，因只能感受到苦味，「食蛋糕個蛋糕係苦嘅，飲汽水個汽水又係苦嘅」。最折磨她的，是全身骨痛，「真係痛到忍唔到，痛到我想死，全身骨痛，好似啲骨頭入面有好多蟲喺到咬咁樣痛！」

化療的副作用大，Lily一度想過放棄治療，但一想起兩個兒子，便打消了念頭。 （梁鵬威攝）

痛不欲生，Lily一度想過放棄治療，更萌生尋死的念頭，全因兩個寶貝兒子，才令她堅持下去。兒子亦十分孝順，會陪伴她接受化療，「陪我去打針，一人陪我一日。」長子以往打機時，因興奮而時常大叫，現在知道媽媽在化療後需休息，會「自動波」降低聲量；自學結他的他，更會以此哄媽媽睡覺，「有時我話我要瞓覺，你彈首結他畀我瞓覺啦，佢就會彈。」

Lily的長子自學結他，在媽媽接受化療期間，會以此哄媽媽睡覺。 （受訪者提供）

Lily憑藉意志力與病魔搏鬥，無奈家境清貧，令她抗癌路上再添阻礙。主診醫生建議她以標靶藥預防復發和擴散，但療程收費昂貴，需要12萬元，對於以綜援維生的她，可謂天文數字。她努力尋找坊間的基金支援，但尋訪了5、6間都不果，幸好她治病期間認識了很多同路人，這些「姐妹」無私地墊支藥費，助她接受治療，「叫我慢慢還」，她最終可在接受第二次化療時，開展第一次的標靶治療。

她也沒有放棄，繼續嘗試尋找資助，幾經辛苦覓得「蘋果日報慈善基金」提供資助，惟該基金因《蘋果日報》停刊等一連串事件而需清盤，幸天無絕人之路，蘋果日報慈善基金將Lily的個案轉介至香港防癌會，她終獲得全額補貼。

原來條路未死！ 乳癌患者Lily

Lily直指，未找到資助時壓力很大，她曾向兒子坦言，日後支出需減半，「無零用錢，無生日禮物㗎啦」，當時「屋企真係無咩笑聲」，現獲得支援，一家守得雲開見月明，「就算阿仔話想食麥當勞，我都會豪氣啲買畀佢啦！」

防癌會表示，該會接手跟進大部分原本由蘋果日報慈善基金援助的癌症個案，涉及21名患者的自費藥物資助，首兩年涉及的藥費超過1100萬元。