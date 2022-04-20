口罩令｜戶外運動、郊野公園強制戴口罩下一階段解除　未有時間表

周四（4月21日）開始，多項防疫措施放寬，除了晚市堂食、健身室、美容院等處所重開，限聚令由二人放寬至四人，兩戶以上跨家庭聚會的限制亦取消。

政府指，下一階段將解除戶外運動、郊野公園「口罩令」，但未有時間表。



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因應政府早前（3月21日及4月14日日）公布，分三階段調整社交距離措施，行政長官會同行政會議今日（20日）通過修訂《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）和《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的相關條文。

修訂後，599G「限聚令」，公眾地方聚集人數上限，由二人放寬至私人，同一住戶的聚集繼續獲得豁免。同時亦會由明日起，解除早前按第599G章禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集的規定。

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「不佩戴口罩的合理辯解」賦權食衞局長指明

行政會議亦通過修訂599I章「口罩令」中「不佩戴口罩的合理辯解」，賦權食衞局局長可就於戶外公眾地方進行相當消耗體力的體能活動，於指明期間能否作為其中一項不佩戴口罩的合理辯解，作出指明。

政府強調在社交距離措施第一階段調整並無放寬於公眾地方佩戴口罩的規定，市民必須繼續在所有公共交通工具及公眾地方佩戴口罩，而在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章）所規管的處所內，不論是身處室內或室外，除特定情況（如進食、接受面部護理、作為宗教儀式的一部分等）外，均必須佩戴口罩。

第二階段放寬 未有時間表

政府計劃未來在疫情許可的情況下於第二階段調整社交距離措施時，容許身處郊野公園或在戶外進行劇烈運動的市民無須佩戴口罩。

政府發言人表示：「雖然近日疫情稍為緩和，但Omicron變異病毒株傳播力極高，市民仍須保持警惕，嚴格遵守適用的防疫抗疫措施，以盡量減低病毒在社區傳播的風險。市民並應盡快接種全部所需劑數疫苗，鼓勵及安排尚未完成接種疫苗的親友，特別是長者，盡快接種本港兩種防止重症及死亡均高度有效的疫苗，以保護自己，保護社區，建立防疫屏障，防止疫情反彈，為進一步調整社交距離措施製造有利條件。只要大家同心抗疫，香港定能有序放寬社交距離措施，順利走出第五波疫情。」

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