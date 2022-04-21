重開｜美容院老闆按樓借200萬交租　三分一按摩師轉行或離港

美容院停業逾三個月，業界估計產業鏈牽涉八萬人家庭。美容院NU DERMA老闆陳雪茹耗盡12年營業積蓄後，抵押樓宇借貸200萬元，以支付租金等開支，讓復業後員工有工開。面對龐大壓力，她曾瀕臨精神崩潰，靠跑步調節心情。

航空業界形容香港禁飛令「已於航班地圖上消失」，美容業界亦受封關影響，亞太區美容展停辦兩年，今年移師新加坡，美容業總會創會主席葉世雄憂慮展覽從此搬離香港。



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防疫抗疫基金至今未收到款項

NU DERMA負責人陳雪茹背負旗下數間分店的員工生計，即將耗盡經營12年的盈利，仍不敢貿然結業，決定按樓借貸200萬元，以支付租金等開支。她透露，2月初已申請防疫抗疫基金，但仍未收到款項，苦笑說︰「唔使去到賣樓，只係按樓啫。」

事實上，美容業相比其他行業，倒閉的數量並不明顯。美容業總會創會主席葉世雄便表示，美容院近兩年的數量並無太大變化，但政府反覆不定勒令停業，已對業界構成結構性傷害，資深從業員不斷流失，或不再重返。雖然美容並非必須的產業，但整個產業鏈約八萬人的家庭，已深受政策影響。

葉世雄批評︰「由1月6日停到4月21日，總體三個幾月對我哋嘅傷害好大，係好唔滿意。疫情兩年幾以來，美容業都唔係重災區，頭四波嘅確診者係零。特首、前司長都係講過美容業係好好嘅典範，但點解要停我哋咁多次？」

三分一按摩師離港或轉行

陳雪茹進一步解釋，不少美容從業員為單身家庭的職業女性，需要穩定的工作養家活兒，旗下已有三分一的按摩師，已選擇離港返回內地或決定轉行，但人手的空缺難以即時填補，即復業後一段時間，人手將長期嚴重不足。

至於留守美容院的從業員，生活同樣艱苦，停業期間，她們需要從事其他職業，例如超市收銀等，所得的薪金不如過往的一半，面對的顧客量更遠高於美容院，風險大增。

她透露，已有三分二的下屬，於第五波疫情中確診，「好心酸，佢哋專業用唔到，要做收銀支持生計，本身做美容、按摩可以搵到多啲錢，但因為政府一個停業，要做更加有機會確診嘅工作。」

▼1月6日 美容院停業前的情況▼



顧客「報復式預約」 六月前預約已滿

除了上述的影響外，陳雪茹亦表示，根據季節的變化，美容院的儀器、護膚用品等亦有所調整，即將踏入夏天，需使用美白、去死皮、舒緩敏感等產品，換言之部份有效期較短的產品只能丟棄，須及早預備。惟復業無期，不確定消息不斷流出，當時政府宣布復業，她抱持半信半疑的態度，不敢相信，直至上周才敢訂貨，數量亦只達過往的一半。

在美容院備貨的同時，電話預約亦源源不絕，六月前的預約已滿。陳更形容為「報復式Booking（預約）」，認為部份顧客或擔心美容院倒閉，希望盡快完成已預繳的美容療程；亦有部份急切需要美容。「我哋每間店舖經理會拎公司電話返屋企，佢哋今日同我講，啲客半夜狂WhatsApp，完全睇唔切。」

▼4月20日 按摩業總會重開準備工作▼



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亞太區美容展停辦兩年移師新加坡

早前，航空業界便形容香港「已於航班地圖上消失」。其實本港美容業放眼亞洲亦毫不遜色，每年11月均舉行「亞太區美容展」。然而受疫情影響，已連續兩年停辦，主辦方更於今年首次移師至新加坡舉辦。

陳雪茹於疫情前便透過該展覽發掘新產品，每年花費約十多萬元。葉世雄更稱，參展商來自歐美及日韓等地，更吸引內地公司來港採購，帶動內地的美容業發展，憂慮該展覽從此搬離香港。「主辦方會唔會喺新加坡穩定咗就放棄香港呢？去咗第二度就好可惜。」

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



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精神險崩潰靠每日跑步撐過

其實自1月初政府宣布停業，員工的生計及四名兒女的開支，險成壓倒駱駝最後一根稻草。陳雪茹面對沉重的壓力下，一度瀕臨崩潰，已陷入失眠、水腫、疲勞等情況，最終她依靠每早跑步調節心情，脫離危急的精神狀態。「嗰個月感覺到唔妥，精神真係好攰。當時同自己講，我唔可以有事，我唔可以有事，有咩事就要諗辦法解決。」

她並坦言，早前市面人流日增，美容院卻復業無期，難免感到世界的不公平。「今日可以咁正能量迎接開業，我哋需要好大嘅自我鼓勵。呢幾日心情好忐忑等緊開業，唔敢期望有咩太大回報，希望保就業幫到我哋頭三個月（復業後）嘅開支，有錢賺就應該講緊半年後嘅事。總之呢半年內，我可以平穩咁渡過，就已經好開心。」