擴回收版圖被批壟斷　碧瑤主席吳永康︰餓虎爭食釀危機望有序發展

包攬政府多份回收合約的「碧瑤廢物及回收有限公司」，項目遍布甚廣，甚至被稱「壟斷」。回收路上面對不少批評，碧瑤綠色集團主席吳永康接受《香港01》專訪表示，從未想過扼殺業界生存空間，反希望同業在前線回收，碧瑤在後負責處理，才令回收產業健康有序發展。 碧瑤有份聯營、位於環保園的塑膠回收廠最快明年第一季投產，預計每年可處理3.5萬公噸PET及HDPE塑料，吳永康不諱言「目標是盡量處理全港的廢膠樽」。然而，發展大計被政府推展的「中央收膠」打亂，形容各區承辦商各自回收及處理演變成「餓虎爭食」，預視回收面臨危機，加上垃圾徵費仍存變數，承認大失預算。

碧瑤綠色集團主席吳永康接受《香港01》專訪表示，希望建立全港大型回收網絡，但不是要扼殺同業的生存空間。（盧翊銘攝）

「壟斷」屬誤解 冀與業界分工共存

被形容是「回收界大鱷」，以清潔公司起家的吳永康希望建立全港大型回收網絡，但不會扼殺同業生存空間。他解釋指，目前回收業「鬆散地」各自競爭，冀填補中間空檔，完善產業，「前線收得好，繼續去收，再交給我們處理，完全沒有想過搶別人的東西去做」。

「政府合約可以分豬肉般人為切割，但經濟學上不划算」，吳永康認為，若三色桶合約由同一承辦商處理，令監管及數據收集更容易處理。他強調，政府非偏幫碧瑤，反問「別人是否願意投資一條分揀線？若無法分揀，最後（回收廢物）還是丟了」。

碧瑤由回收至處理一條龍完成，吳永康以「不是垃圾站」為例，坦言「收集方面做得不及他們」，他希望加強與前線回收組織及街舖合作。



然而，有個別「不是垃圾站」則早於社交網站公開發文，「要我們幫助一個大鱷賺credit，真是不了」。碧瑤被質疑過去表現不佳，外判制度不透明不公義拒絕合作。

被問到如何恢復公眾對碧瑤的信心，吳直言，不少團體到工場參觀後印象深刻，明白回收的廢物不分揀，就會變垃圾，碧瑤是認真地做分揀。他稱，承接政府多份回收合約，只是賺取處理費，處理別人不願做或沒有資源做的事情，不存在爭生意。他認為，若業界「凌亂地」惡性競爭，形容似「塞住坑渠，收多少也無用，後面走不了」，對行業亦非好事。

中央收膠打亂回收大計 憂現「餓虎爭食」

碧瑤、歐綠保及太古可口可樂在環保園聯營的塑膠回收廠即將落成，預計明年第一季投產，主要處理廢棄PET及HDPE塑料（即1號及2號膠），轉化為可達準食品級的rPET薄片及高端rHDPE膠粒，料每年可處理及回收量達3.5萬公噸。

碧瑤推出一站式回收平台「愛回收」，透過手機App回收賺取積分換取商戶優惠，當中提供上門回收服務。吳永康稱，每次上門至少要有10個已清洗膠樽（1 號及 2 號）或玻璃樽（僅限港島及新界區），增加便利度，又希望政府鼓勵市民把廢膠交到將落成的塑膠廠。

政府目前在三區，另推行「中央收膠」先導計劃，吳永康憂慮日後誘發「搶膠戰」。他解釋，承辦商需自設生產線處理當區回收的塑膠，不禁質疑處理量少，是否有人仍願意大量投資，設立高科技生產線。他坦言，中央收膠計劃出台時，自己感莫名其妙，更形容或誘發「餓虎爭食」出現不少競爭者，「在低端情況下競爭，我們生存不了，他們也生存不了」。若他日收膠計劃擴展至其他地區，「行內大家鬥爭，最後產品不見得好、不見得多」，承認會對塑膠廠構成危機。他建議，署方應為承辦商提供多一個選項，若處理能力有限，應鼓勵他們收集後，將廢膠送到環保園處理，彼此才有生存空間。

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三色桶回收物半數需棄堆填區 飯盒、飲品剩半被放回收桶

「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」這口號耳熟能詳，現實卻是回收物混雜，甚至回收桶淪為垃圾桶。經微調的三色回收桶刪走垃圾收集部分，並貼上附有二維碼和熱線號碼的新標貼，讓市民通報回收桶滿溢、損毀等，直接提交至碧瑤。截至11月初，已收到近200個通報個案，約七成是報告回收桶滿溢。吳永康說，除了可即時處理上報的問題，亦有助收集數據，方便調配三色桶的分布。

碧瑤9月從港島及新界的三色桶共收集約107公噸物料，至10月擴展至九龍，增加至約125公噸，但最終可回收率由57%降至50%。吳永康慨嘆，市民源頭分類意識不足，認為好的回收仍靠後期的分揀工序，故要送往位於粉嶺回收場，放上輸送帶靠人手分揀，當中約一半是垃圾，例如未喝完的飲料、未吃完的飯盒，污染其他回收物，除了發臭，亦增加分揀難度。

垃圾徵費遙遙無期，吳永康稱令公司大失預算，但仍相信越發達的城市，越需要處理自己的垃圾，背後要有回收產業配合，實行本地回收、本地使用，對本港回收前景仍有信心。