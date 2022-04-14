酒吧未能復業 業界料總損失數十億元 倡改領餐廳牌經營
撰文：黃金棋
出版：更新：
本港第五波疫情緩和，政府今日（14日）公布，首階段放寬社交距離措施將於4月21日生效，不過當中不包括酒吧。香港酒吧業協會批評，過去五波疫情期間，首當其衝都被要求即時停業，因此酒吧業已累積停業超過400日，損失總值高達數十億元。協會建議業界取消酒吧牌照，改為餐廳牌照繼續經營，避免再受停業之苦。
▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼
+12
香港酒吧業協會主席錢雋永表示，早於第三波疫情爆發期間，已有業界立即取消酒吧牌照，並更改為餐廳牌照繼續經營，令損失減到最低。目前酒吧仍未可復業，他建議業界取消酒吧牌照，改為餐廳牌照繼續經營。
錢估計，業界至今已流失接近超過2萬名員工，佔業界的90%。他又指，現時本港有接近8,000個領有酒牌的處所，當中約1,000間只持有酒吧牌照，料未來會愈來愈多酒吧經營者將酒吧牌照更改為餐廳牌照，並認為餐廳牌照都可以照常賣酒，亦不限制賣酒時間，長遠對酒吧業有好處。
▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼
+7
疫情｜增1043確診 首現BA.5變種病毒 埃塞俄比亞經曼谷抵港晚市重開｜4.21放寬措施 酒樓稱不受惠 冀母親節前可八人一枱海洋公園、迪士尼樂園4.21重開 須預約入場 身份證兩號碼享半價一文看清放寬社交距離措施 4.21起有晚市堂食 戲院特設可飲食場有波打無水游 部份康文署設施4.16可網上預約 泳灘燒烤場仍關閉戲院4.21重開 兩條件准設「可飲食場次」 顧客入場飲食要打三針食肆4.21起有晚市堂食 限桌令放寬至4人 健身室戲院美容院重開