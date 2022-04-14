酒吧未能復業　業界料總損失數十億元　倡改領餐廳牌經營

本港第五波疫情緩和，政府今日（14日）公布，首階段放寬社交距離措施將於4月21日生效，不過當中不包括酒吧。香港酒吧業協會批評，過去五波疫情期間，首當其衝都被要求即時停業，因此酒吧業已累積停業超過400日，損失總值高達數十億元。協會建議業界取消酒吧牌照，改為餐廳牌照繼續經營，避免再受停業之苦。



▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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香港酒吧業協會主席錢雋永表示，早於第三波疫情爆發期間，已有業界立即取消酒吧牌照，並更改為餐廳牌照繼續經營，令損失減到最低。目前酒吧仍未可復業，他建議業界取消酒吧牌照，改為餐廳牌照繼續經營。

錢估計，業界至今已流失接近超過2萬名員工，佔業界的90%。他又指，現時本港有接近8,000個領有酒牌的處所，當中約1,000間只持有酒吧牌照，料未來會愈來愈多酒吧經營者將酒吧牌照更改為餐廳牌照，並認為餐廳牌照都可以照常賣酒，亦不限制賣酒時間，長遠對酒吧業有好處。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼

