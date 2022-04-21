健身室重開｜肚現腩肉女生誓要尋回肌肉　有教練不敵疫情轉行

第五波疫情緩和，本港過千間健身室停業逾三個月，苦候多日終於獲准復業。有健身室今午（21日）非繁忙時間，仍有大批市民健身，業界對人流達至正常水平，感到意外及驚喜。

健身室內有悲有喜，顧客余小姐期待復業多日，指肚腩的脂肪增加，計劃每周健身三日，「一定要操爆自己，搵返啲肌肉！」惟有健身教練表示，停業期間零收入，在苦無資助的情況下，已有兩名同事捱不住轉行。



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24小時營業的連鎖健身中心「24/7 Fitness」今日凌晨已率先復業，面積約4,000呎的天后分店，於非繁忙時間的下午4時，仍有約20人正在健身。

健身室復業為神聖時刻

其中，余小姐表示已期待健身室重開多日，形容今日為「神聖時刻」，為了避免下班後的人流，吃過午飯便進場健身。她指，年初至今肚腩的脂肪增加，雖然喜歡吃甜品，亦只能透過清淡的飲食控制體重。

長達三個多月沒健身，余透露為避免拉傷筋骨，其拉背的動作，由過往的30公斤減至10公斤，需循序漸進重拾狀態，計劃每周健身三日，每次最少兩小時：「一定要操爆自己，搵返啲肌肉！」

余小姐計劃每周健身三日，每次最少兩小時：「一定要操爆自己，搵返啲肌肉！」（廖雁雄攝）

香港壓力大 健身可保持心境開朗

余亦自言懶惰，在家不願活動，須依靠健身室提供動力。她認為，健身可保持心境開朗，可減少身體水腫，並滿足貪靚的天性；若身穿漂亮的衣服，更可增強自信，「冇得做運動心情會唔好。」

余希望將來健身室不再停業，認為現時本港缺乏娛樂，市民易有精神問題。「香港係幾大壓力嘅城市，冇得做運動好易會有情緒病，希望將來唔好再有第六波，政府加油！」

靠健身減肥 體重由75公斤激減至53公斤

已健身一年半的郭小姐，由去年的75公斤，減至目前53公斤，最近只能透過控制飲食，及到維園跑步維持體重，因此期待健身室重開日久，「好開心好激動！因為一直都做開GYM，突然停咗都好驚會肥返。」

已健身一年半的郭小姐，由去年的75公斤，減至目前53公斤。（廖雁雄攝）

郭今日凌晨曾想衝閘健身，可惜不敵睡意。她指，三個多月缺乏鍛鍊，肌肉力量流失，夾胸的動作由33公斤減至26公斤。問到對政府的建議，她開玩笑說：「乜都可以閂，就唔可以閂健身室。」

教練零收入靠積蓄度日

駐場教練陳先生表示，停業期間零收入，僅靠積蓄度日。雖然政府向體育總會的註冊教練發放資助，但他稱健身中心不承認體總牌照，只認可專門學校及國際牌照，故大部份行家並無註冊，不能受惠。問到會否考慮轉行，他說「只能夠講冇得擔心，轉行就唔會喇，人生得呢個選擇。」

駐場教練陳先生稱，已有兩名同事捱不住第五波已離職。（廖雁雄攝）

陳透露，已有兩名同事捱不住第五波已離職，盼政府從實際角度作考慮，讓市民強身健體抵抗病。「希望下次病毒再來臨，再重新睇個行業，可以點繼續營業，而唔係一刀切停咗佢，唔係嘅話大家冇收入。」

業界：對非繁忙時間的人流感意外

香港健身Guide主席邱益忠表示，復業初期的顧客，於早前已付費健身，業界仍然無新收入。雖然四時為非繁忙時間，但人流已達至正常水平，約一小時有40人，與原先預計約20人更高，「做運動做到咁神心，係幾驚喜同意外。」