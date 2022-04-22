房委會延長暫緩向公屋租戶發出遷出通知書 為期6個月
撰文：王潔恩
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早前房委會向公屋租戶採取臨時措施，如有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書。房委會今日（22日）表示，鑑於疫情對本港經濟的影響持續，決定再度延長有關安排包括4月至9月，即約6個月。
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房委會表示，若申請獲批，房委會將在這段期間暫緩向該些租戶發出有關通知書。租戶可聯絡所屬屋邨辦事處或中轉房屋辦事處，以了解安排詳情。
房委會補充，在疫情下，為幫助有經濟困難租戶，房委會已於2020年5月至10月採取臨時措施，暫緩向成功申請的租戶發出遷出通知書。其後房委會將這項措施先後三度延長至今年3月。鑑於疫情對本港經濟的影響，現時房委會再決定在今年4月至9月為期六個月內，再度延長有關措施。
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