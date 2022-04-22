DSE中學文憑試今（22日）開考，截至今早，已經有9名考生因為確診或快測陽性，而要前往竹篙灣隔離設施內應考。今屆DSE是疫情爆發以來，首次在每日仍有數不少幾百宗確診個案的情況下開考，除了擔心同學的健康外，亦有網民好奇，到底竹篙灣的應考設施是怎樣的呢？



（考評局提供圖片）

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根據考評局提供的圖片及資訊，當局已於竹篙灣安排應考設施，當中有多個獨立房間為考室，考室的上層，則為考生於隔離期間入住的房間，試場外亦有廣播系統，方便考官作出指示。

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另一方面，針對疫情下開考的學生，考評局作出特別安排，今年考生試前均需有快速檢測呈陰性證明，而確診/緊密接觸/強檢考生亦有其他安排。

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2022年中學文憑試（DSE）22日開考，在疫情陰霾下考生壓力大增。有網民表示，今年的DSE考生，是「最慘的一屆」，因為由2019年開始，幾乎每一年都沒有正常校園生活，不論學習還是同學之間的關係，甚至學校的支援，都近乎零，直言考生們要頂著大極力，十分不簡單。👉即睇網民如何為眾考生打氣👈