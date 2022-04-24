強制檢測｜增40幢屋苑　將軍澳都會駅、北角丹拿花園上榜

本港第五波疫情持續，食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（24日）繼續新增40幢大廈上榜，當中12幢為私人屋苑，包括北角丹拿花園2座、馬鞍山雅典居10 座、馬鞍山迎海1座，以及將軍澳都會駅1座及峻瀅1座等；其餘28幢為公屋、居屋或房協房屋，包括屯門良景邨良萃樓、黃大仙翠竹花園6座、鑽石山鳳鑽苑等。

通告列明，任何人士曾於4月18日至4月24日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於25日至26日，即明日及後天接受核酸檢測。



今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，包括12幢私人屋苑及28幢公營房屋。全港18區之中，觀塘區最多大廈上榜，共有6幢，其次為深水埗區及西貢區，各有5幢及4幢。

上榜私樓當中，包括荃灣樂悠居、北角丹拿花園2座、鰂魚涌益發大廈、大埔寶湖花園 B 座、大埔中心 3 座、屯門市廣場 2 座，另馬鞍山及將軍澳各有兩幢大型屋苑榜上有名，分別是雅典居10 座、迎海1座，以及都會駅1座及峻瀅1 座，另長沙灣「四小龍」之一的宇晴軒7座亦需要強檢。

至於公營房屋方面，有24幢為公屋屋邨，包括屯門良景邨良萃樓、九龍城啓晴邨樂晴樓、沙田乙明邨明耀樓、觀塘順天邨天瑤樓、秀茂坪南邨秀德樓等。四幢為居屋屋苑，包括粉嶺景盛苑歡景閣、黃大仙翠竹花園6座、鑽石山鳳鑽苑及藍田康華苑頌康閣。

根據公告規定，任何人士在4月18日至4月24日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，均需於4月25日至4月26日期間檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

4月24日，水泉澳邨樂泉樓封區檢測



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