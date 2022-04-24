增429宗確診創逾兩個月新低　復活節後未見大反彈　籲康復者打針

第五波疫情緩慢下降，衞生署衞生防護中心今（24日）公布，本港新增429宗確診個案，包括221宗核酸檢測陽性及208宗快測呈報陽性，再創近月新低，對上一次少於500宗確診已是2月6日，當時單日錄得342宗確診個案。另本港再多13人離世。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，現時疫情有持續緩慢向下趨勢，但每日徘佪400至500宗個案，屬較高數字，估計未來一至兩周仍會維持三位數，倘疫情無出現反彈，確診宗數則會慢慢回落。他承認復活節過後未見疫情大反彈，但未來陸續有母親節等公眾假期，呼籲市民保持社交距離，並提醒即使康復者有抗體，但會隨時間下跌，應盡快打針及打齊針。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，第五波疫情累計有118萬9千多宗確診，至今9036名患者離世，現時整體個案病死率為0.76%，其中80歲或以上高達10.43%。

料未來一至兩星期個案維持三位數

他提到，現時每日確診數字穩定，並呈持續緩慢向下趨勢，但每日仍徘佪400至500宗，仍屬高水平，須持續觀察，始可決定何時放寬第二階段社交距離措施。他又估計未來一至兩周，個案數字仍會維持三位數，倘疫情無出現反彈，確診宗數則會慢慢回落。

歐家榮續說，復活節長假期剛過去五至六天，暫未見反彈，但未來陸續有母親節等公眾假期，市民仍要保持社交距離措施，外出時須戴好口罩，免疫情反彈，當局密切注視最新情況。

他又表明，Omicron病毒下，不少患者病徵輕徵或無病徵，倘無進行化驗，難以得悉有否感染。有學者曾推算本港已有逾400萬人感染，但難掌握準確數字；至於現時多少人已免疫，他則稱，要視乎疫苗接種人數及接種劑量，但起碼大部分市民要打針，60歲以上及免疫力弱則要接種4針。他又指，曾感染者康復後產生抗體，但抗體會隨時間下跌，有機會出現二次感染，倘新變種病毒出現，亦未必可預防，「免疫力保護力唔係永久，打完或感染後會再受感染」，呼籲市民應盡快打針及打齊針。

逾500間學校周一復課

至於學校方面，他指已與教育局聯絡，得悉明日有逾500間學校復課。他表示，復課會有風險，因回校會有聚集，故風險管控措施是重要手段，包括回校前進行快速測試，即使出現陽性個案，仍可避免個案進入校園，減低校園出現傳播風險。現時只有65%三至11歲兒童已打一針，數字仍遠不足夠。他呼籲，家長應為小朋友安全著想，倘無接種，須入住深切治療部的兒童遠較已打針兒童為高。

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