勞動節｜油漆工失業變N無　考保安牌疫境自救：爆第六波都有後路

開一罐罐頭，配一碗白飯，不算食得好，但至少食得飽。第五波疫情下，油漆工人趙先生瀕臨失業，月入頓減至三、四千元，為縮減生活開支，他食得最多的就是「罐頭、白飯」。經歷幾波疫情，趙先生直言今波疫情對工作影響最大：「入行咁多年，未見過咁差嘅情況。」



今波疫情似乎已緩和，但他對前境只敢抱觀望態度，未知工作量及收入何時會恢復正常，亦擔心未來有第六波疫情，所以決定為轉行做準備，去考取保安牌鋪定後路：「即使有第六波，我都可以搵多行。」



疫情下少裝修 改到地盤做油漆工 日薪少400元

年過50歲的趙先生入行逾30年，以往較常在裝修工場做油漆工，每月工作26日，月入達三萬多元，若開足30日工，月薪更可達四萬元。但新冠疫情爆發後，人們大多怕陌生人上門，裝修意欲大減，裝修工程數量亦隨之減少。趙先生唯有改為到地盤做油漆工，但日薪由往常約1400元，減少至約1000元。

入行咁多年，未見過咁差嘅情況。……（工作）散到真係得一兩日，仲要係朋友拍膊頭，夾硬畀你開一兩日工。 油漆工趙先生

第五波疫情打擊經濟。（資料圖片）

第五波疫情近乎停工 趙先生：未見過咁差嘅情況

疫情持續逾兩年，但第五波疫情對趙先生的影響特別嚴重，「入行咁多年，未見過咁差嘅情況。」趙先生續指，今年農曆新年前，仍能接到一兩星期的長散工，但隨著第五疫疫情變得嚴峻，確診數字急升，趙先生開工的日子寥寥可數，「散到真係得一兩日，仲要係朋友拍膊頭，夾硬畀你開一兩日工。」

▼政府曾推出臨時失業援助計劃▼



一家縮減生活開支 曾要借錢度日

趙先生與太太育有一對子女，他們雖已成年，但都是做「炒散」臨時工居多，收入不穩定，家庭開支主要靠趙先生的收入支撐。

盡量使少啲，逆境下慢慢面對......好手緊時，都要問朋友借。 油漆工趙先生

一家人以往每星期有一兩晚會外出用膳，現時一日三餐都在家煮食，趙先生亦會趁街市、超市有折扣才買食物及日用品，「盡量使少啲，改變下，逆境下慢慢面對。」但月入僅三四千元，他坦言「好手緊時，都要問朋友借。」

▼4月30日 多個工會在勞動節前夕到政府總部請願▼



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早餐出去食三四十元，但喺屋企煮隻蛋、食麵包、沖杯咖啡，可能變十蚊。 油漆工趙先生

政府支援未受惠 失業援助金保就業冇份

政府在疫情下推出過多項支援，不過趙先生無奈表示未曾受惠過，「應該攞到，但又攞唔到。」如臨時失業援助計劃，因趙先生以往是長散工，無固定僱主，既無強積金，亦難有收入證明，加上近月做過數日散工，未能申請。而即將推出的保就業計劃，他亦因無自僱人士強積金戶口無緣申請，「開飯都未搞掂，點會仲每月畀錢落去（強積金）。」

▼4月25日，政府公布「2022保就業」計劃詳情▼



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趙先生說，曾考慮申請綜緩，但始終覺得有工作才有寄託，「有手有腳仍可工作」，加上他跟家人都並非想要長期援助，所以最後無提交申請。他相信不少人有類似情況，都只是想申請一些過渡性的援助，建議政府可考慮推出短期失業援助金，為失業人士提供三個月至半年的援助。

咁嘅環境再將憂慮傳落去畀家人唔好，自己心態樂觀啲，希望明天會更好。 趙先生

考保安牌鋪後路 為家人盡量樂觀面對

對於前境，趙先生只敢抱觀望態度，能重返裝修工場做油漆工，恢復正常收入固然好，但他亦已準備去考保安牌照，為自己鋪後路，「唔知幾時先旺，無理由企喺到等。即使有第六波，我都可以搵多行。」不論經濟狀況如何，趙先生都希望盡量樂觀面對，「咁嘅環境再將憂慮傳落去畀家人唔好，自己心態樂觀啲，希望明天會更好。」

▼保就業計劃2022實用連結及聯絡方法▼



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