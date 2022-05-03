補助金支票郵寄錯誤地址　354名導師受影響　社署指涉入資料出錯

社會福利署今日（3日）公布，向合資格導師郵寄補助金的劃線支票過程中，發現354張於上月下旬寄出的支票被郵寄至錯誤地址，導致有導師沒有收到支票或收到他人的支票。



經初步調查發現，事件源於社署人員在輸入和核對資料時出錯，已成功致電受影響的350名導師及向他們致歉，並已通知有關銀行將有關支票全數取消。事件未有令政府蒙受金錢損失。



社署公布一宗補助金支票郵寄至錯誤地址事件。（資料圖片）

354張支票已全數取消 會盡快安重新寄出支票

社署早前推出「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」（第四期），旨在為在今年第一季受聘／曾協議受聘於社署津助機構營辦的津助福利服務單位，為服務使用者提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等方面訓練，卻因為當前疫情導致服務暫停而收入受損的每名合資格興趣班導師，提供一次過5,000元的補助金。

就是次補助金支票郵寄至錯誤地址事件，社署已成功致電當中受影響的350名導師，向他們致歉，並已通知有關銀行將該354張支票全數取消。

寄出的支票除印有合資格導師的姓名外，不涉及其他個人資料，社署已將事件通報個人資料私隱專員公署，亦會全面檢視工作流程，並盡快安排向受影響的導師重新寄出支票。

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