東鐵過海｜九鐵料過海段有錢賺　10年可額外收逾10.3億元經營費

東鐵過海段將於5月15日通車，此條造價約915億元的鐵路，由政府斥資興建，港鐵受託負責興建及營運。港府昨日（3日）呈交的立法會的文件指出，估計過海段通車後，整項沙中線項目「有錢賺」，收入應足以應付營運成本，估計「業主」九鐵在10年的服務經營權有效期內， 預計可從港鐵獲得合共約10.36億元的額外經營費，即每年收回約一億元。



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屯馬綫及東鐵綫都是以「服務經營權」模式營運，即政府經由九鐵授予港鐵公司服務經營權，以營運兩條鐵路並簽訂協議。根據沙中線的《服務經營權補充協議》，服務經營權有效期為10年。

港府文件透露，東鐵過海段通車後，沙中線項目的收入，應足以應付營運成本，並預計「有錢賺」。九鐵預計在10年內可由港鐵獲得合共約10.36億元的額外經營費，即每年約1億元。

▼5月2日 東鐵線會展站情況▼



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屯馬線啟用初期蝕錢 九鐵一度倒貼2.9億元

在屯馬線一期及屯馬線全線通車時，港府提交立法會文件曾顯示，通車初期營運收入不足以應付開支，九鐵須暫時支付一筆約2.41億元及4900萬元的款額予港鐵，但預計沙中線相關項目，全線通車後一年，九鐵將可獲得1.55億元淨額經營費，並可在經營費收回有關款額。

紅磡站工程問題引起社會關注，港鐵當時同意先支付紅磡站補救工程的20億元。港鐵表示，日後會就紅磡站相關事件的實際費用攤分安排，按相關合約跟進處理。