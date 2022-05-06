粉嶺公路九巴釀6死38傷意外　一名傷者入稟向九巴及司機索償

粉嶺公路於2019年12月發生嚴重車禍，一輛九巴失控撞向欄桿和大樹，巴士上層遭剖開，有乘客被拋出車外，事件釀成6死38傷。案中的傷者昨(5日)入稟高等法院，循民事途經向肇事司機和九巴索償。

原告為黃佩欣(譯音)，被告文志光和九巴九龍巴士（一九三三）有限公司。入稟狀指，首被告於2019年12月18日，在粉嶺公路駕駛巴士時疏忽，令原告在該意外中受傷。而次被告於案發時為首被告的僱主，亦需負上責任。

文志光已承認危險駕駛導致他人死亡和受嚴重傷害兩罪，於去年4月被判囚4年。

案件編號：HCPI93/2022

2019年12月18日，粉嶺公路發生嚴重車禍，造成6死39人受傷。(詳看下圖)