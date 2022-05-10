樂悠咭｜65歲及以上長者6.1起分階段換咭　本月公布具體安排

政府早前透露，在2024年起，會要求65歲或以上長者要持有記名的樂悠咭才能享有二元乘車優惠，但一直未有公布申請樂悠咭的安排。勞工及福利局今日（10日）在Facebook公布，初步計劃在6月1日起展開分階段申請，當局本月稍後會公布具體安排。



勞工及福利局表示，初步計劃在6月1日起，分階段為65歲或以上長者申請「樂悠咭」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

勞福局表示，近日收到不少人查詢，何時開始為65歲或以上長者申請「樂悠咭」。局方今日發文指，現正與運輸署及八達通進行籌備工作，初步計劃在6月1日起展開分階段申請，待相關的系統操作及支援服務準備就緒後，將本月稍後會公布具體安排。

按申請人出生年份分階段申請

屆時，局方計劃以約兩年時間讓65歲或以上現有受惠人士，按申請人出生年份分階段申請專屬二元優惠計劃的「樂悠咭」，視乎進度，日後再另行公布現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡的安排。期間，仍待申請「樂悠咭」的長者可繼續享用二元搭車。

另外，局方再重申，由2月27日起，60至64歲合資格人士必須持有「樂悠咭」才可享用二元優惠，而合資格殘疾人士則可繼續享用而無需申請。