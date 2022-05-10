東鐵｜直擊全9卡車首個上班日　大圍上車七成滿　月台分流未見效

東鐵線12卡列車上週五（6日）正式退役，東鐵車隊轉為全9卡車運作，惟新列車載容量較少引起關注。

今日（10日）是東鐵全線以9卡列車運作的首個工作天，《香港01》記者分別於上周五及今日，上午繁忙時間到大圍站觀察。兩天車站人流分別不大，月台候車乘客大致一班車上完，不須多等一班車。

港鐵雖有安排月台助理協助分流，不過效果未見明顯，月台近車頭位置相對較擠逼多人，有乘客亦堅持於車頭位置上車，需輪候多一班列車才成功上車。記者今早8時40分左右登上往紅磡方向的東鐵列車，車廂內大約七成滿，尚算有空間，未見明顯逼爆。



▼5月10日 港鐵東鐵線全線九卡車首個上班日▼



就現場所見，東鐵線往紅磡方向的車尾位置未有改變，因應轉用9卡車，車頭候車位置有改變。今日列車班次維持約三分鐘一班，記者今早8時起在場觀察，大部份時間列車到站後，均可接載於月台候車的所有乘客。中途有一、兩班列車，近車頭月台候車人數較多，出現「逼爆」的情況，但有關列車其他車廂則仍有空位。

今日所見，港鐵已安排月台助理協助乘客分流，並多次呼籲乘客往列車較後位置上車，但仍有乘客堅持在車頭位置上車，近車頭的車卡亦較逼爆，乘客終等多一班車方能上車。

▼5月9日 港鐵東鐵線會展站開放日▼



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記者亦於上周五，東鐵線12卡車服務最後一天曾到港鐵大圍站視察。當時東鐵線往紅磡方向班次同樣平均約三分鐘一班，但已經主要以九卡車為主，至早上近九時，才有一班12卡列車駛至，當時有不少由屯馬線轉乘的乘客趕至，導致數個車卡較「逼爆」，以車頭方向最為嚴重，需要月台助理出手呼籲「企入少少」，與今日情況大致相若。

▼5月6日 東鐵「烏蠅頭」12卡列退役▼

