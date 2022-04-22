九巴捐特製舊巴士站牌到澳洲　助移居老友回憶舊香港減緩腦退化症

不少港人曾移居澳洲，當地墨爾本的安老之家最近獲九巴捐贈特製舊巴士站牌，擺放飯堂走廊旁，協助長者接受認知障礙症的環境訓練，令長者回想腦海中的舊日香港印記，減輕腦退化症。



該站牌的名稱是「安老之家站」，可乘搭的路線有1號和102號，均是本港行駛多年的巴士線。這個特製站牌標誌車費3元，相當貼近多年前的票價。而站牌安放在飯堂旁的走廊中，站牌對出亦有一幅裝滿電子螢幕的牆壁，螢幕會播放院友曾居住過的地方圖片、影片等，會按每個老人家需而改變，期間也會播出有巴士路過的影片連聲，幾可亂真。

九巴助理總監（傳訊）林子豪稱，2年前九巴已向本地4間老人院捐巴士牌。九巴曾向德國一家老人院在門口安裝巴士站牌及椅子，可以令某些腦退化症的院友忘記自己是居住在老人院，當他們想回家時，會坐在院外門口等車，避免他們走失。

他又指，去年11月2日收到澳洲安老之家來信希望能購買站牌，故決定直接送贈一支度身訂做的墨爾本版站牌到該家安老之家。

院友蕭女士今年93歲，移民到澳洲已有30多年。(安老之家提供圖片)

今年93歲的院友蕭女士移民到澳洲已有30多年，至今仍記得在1972年8月紅磡海底隧道開始通車時，能夠由西環直接坐巴士到太子道，然後與孫兒女轉車去深水埗到荔園遊玩，「宜家諗番起都好開心。」

安老之家項目經理Freddy指，現時超過40%院友曾居住香港一段長時間，院方打算制作1條記憶小路，幫助老人家回顧昔日的情景，故決定購買站牌。

雖然老人家未能回到香港，但望着站牌亦有回到舊地方的親切感覺。Freddy又稱，院方不會想失智症老人家到院外，減低走失風險：「有院友日日都話番屋企煲豬潤湯，當站牌安裝好後即日見效，嗰日佢就坐左喺度等巴士。」「站牌對院友就好似係精神寄托，令到佢地好似番番去以前咁，特別對海外老人家，宜家冇得成日出街，對佢哋意義非凡。」