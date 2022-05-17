疫苗｜英國報告：接種第三針有效回復抗體　預防發病、入院及死亡

英國衞生安全局發表最新一份「疫苗監測報告」，報告認為，雖然疫苗對抗Omicron有效性較Delta低，但接種疫苗保護性依然高企，尤其接種第三針疫苗更為有效。報告又指出，在預防出現病徵、預防防重症入院及預防死亡方面，接種第三針足升維持較高的疫苗效果（vaccine effectiveness，VE）。



英國衞生安全局發表最新一份「疫苗監測報告」，接種第三針足升維持較高的疫苗效果。（蘇煒然攝）

報告指出，在預防出現病徵方面，接種兩劑阿斯利康疫苗後，抗體大約維持45%至50%，但在25周後幾乎沒有效果，而接種兩劑輝瑞或莫德納，有效性會由60%至70%跌至15%；但在接種第三針後，抗體水平可以上升至60%至70%。

報告以疫苗效果（VE）作為指標，數字愈高代表效果愈好，在預防入院方面，18至64歲群組中，接種一劑疫苗後只有48.5VE，接種兩劑疫苗兩周後可以上升至54.7VE。

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若果有接種第三針，首周已有63.9VE，兩周後甚至可達82.4VE峯值，雖然其後會持續下降，但15周後仍然有53.6VE。在預防因重症入住ICU方面，接種一劑有75VE，兩針86.7VE，第三針高達97.1VE，15周後維持75.9VE。

對於65歲以上長者，預防入院的疫苗效果更為明顯，在接種第二針後有77.8VE，第三針加強劑最高可達92.4VE；在預防入住ICU，接種兩劑達90.9VE，第三針最高可達95.8VE。

在預防死亡方面，報告研究50歲以上人士，接種兩劑疫苗後25周僅47.9VE，在接種第三針回升至93.6VE，即使10周後仍然維持87.6VE。