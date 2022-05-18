發泡膠箱圍城｜食環署發800張定額罰款阻嚇　回收商處理量增至7噸

因應疫情爆發，內地今年初起拒絕回收盛載供港蔬菜的發泡膠箱，以致未能重用。令本港多區出現「發泡膠箱圍城」情況。

環境局局長黃錦星今（18日）到立法會回應議員質詢時表示，現時每日有約12萬個、共重48公噸的發泡膠箱供港，當局已增加支援加大本地回收商處理能力，由每日處理不足一公噸，大幅增至七公噸，約一成半膠箱可被回收處理。他又透露，食環署已加強執法，在過去兩個半月於棄置發泡膠箱地點，共發出約800張定額罰款通知書。



▼2月初多區街市囤積大量發泡膠箱▼



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食環署及回收商 每日只能處理約半數發泡膠箱

黃錦星表示，以往每日供港的發泡膠箱有市有價，但受疫情影響，發泡膠箱重用運輸鏈中斷，以致每日有約12萬個、共重48公噸的發泡膠箱供港後，未能跨境重用。目前食環署每日清理其中四至五萬個，幾間本地回收商亦加大處理量，由以往每日處理不足一公噸，至近期每日已可回收處理約七公噸。他又指，當局亦於四個批發市場推試驗計劃，向業界提供可重用膠箱，期望從源頭減少對發泡膠箱的依賴。

黃錦星又指，食環署已加強垃圾收集服務，盡快清理被棄置的發泡膠箱，並主動張貼告示，提供鄰近的垃圾收集站，讓市民適當處理棄置物，以及加強執法打擊非法棄置垃圾。在2月14日至5月1日期間，該署在各個棄置發泡膠箱地點，共發出約800張定額罰款通知書。他稱，發泡膠不容易分解，一旦誤入海洋環境，影響海洋生態系統，幸暫時未發現海上垃圾增加。

環境局局長黃錦星表示，每日有約12萬個、共重48公噸的發泡膠箱供港。（資料圖片 / 張浩維攝）

港府繼續與內地部門探討發泡膠箱「通關」

黃透露，在防疫抗疫前提下，食物及衞生局、漁護署及環保署已加緊與內地部門探討雙方可接受的消毒標準及流程，期望容許把經消毒的發泡膠箱運返內地，從源頭解決問題。但是，有議員批評有關安排猶如與內地通關般遙遙無期，亦打擊市民對環保政策信心。

黃回應指，有保溫作用的發泡膠箱本應可以重用，與即棄餐具不能相比，在內地停收期間，為減低堆填區壓力，故這段期間有需要增加本地回收能力，但最希望是這些膠箱回復重用本質，經適當消毒處理後，可以及早「通關」。