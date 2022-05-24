港鐵金鐘站有列車機件故障　服務一度受阻

港鐵東鐵線過海段剛於本月15日通車，今日（24日）早上8時55分，港鐵發言人指由於東鐵綫金鐘站有列車機件故障，東鐵綫列車預計需要額外行車時間。東鐵綫來往上水站至金鐘站行車時間，預計需要額外10至15分鐘。而來往上水站至紅磡站每6分鐘一班，以及來往金鐘站至紅磡站每15分鐘一班。至早上9時22分，港鐵發言人指故障列車已移離主行車綫，東鐵綫列車服務陸續恢復正常。



港鐵發言人指，今日早上約8時46分，一列東鐵綫列車抵達終點站金鐘站完成上落客後，在隧道調頭期間，車長留意到列車上有設備故障，隨即通知車務控制中心。經工程人員初步檢查及處理後，控制中心安排將該列車移離主行車綫，期間需要先將停泊在金鐘站側綫的備用列車移走，以便讓故障列車進入側綫。

處理事件期間，東鐵綫列車服務一度需要調整，來往上水至紅磡站維持約6分鐘一班車，而來往紅磡至金鐘站則維持約15分鐘一班車。為紓緩車務安排，控制中心安排一架當時停在會展站與金鐘站之間的列車返回會展站，讓乘客離開車廂轉乘另一班車前往金鐘站。會展站有作出廣播，並有職員協助受影響乘客乘搭往金鐘方向的列車。

至早上約9時半，故障列車被移離主行車綫後，東鐵綫列車服務陸續回復正常。根據觀察，事故期間東鐵綫車站的秩序良好，東鐵綫各轉車站均有廣播呼籲乘客乘搭其他鐵路綫，包括轉用其他鐵路綫過海。同時，港鐵亦透過廣播、MTR Mobile 及港鐵網頁通知乘客最新的車務狀況，並呼籲乘客為行程預留充裕時間。

港鐵東鐵綫金鐘站一度人頭湧湧。（網上圖片）

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