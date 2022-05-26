西灣河開槍案｜辯方指警員驚惶失措　誤把撥槍當搶槍　案8月裁決

西灣河2019年11月「黎明行動」的示威有警員開槍，事件中受槍傷少年「熊仔餅」及另一男子，被控企圖搶槍及阻差等罪，案件今(26日)在區域法院續審，控辯雙方律師作結案陳詞，控方指警員未舉槍時兩名被告已步步進逼，中槍少年的律師卻認為開槍警當時驚惶失措，過度敏感，把撥開槍視為搶槍。法官把案押後至8月29日裁決，兩名被告准繼續保釋。



兩名被告：周柏均，21歲，IVE學生，及胡子鍵，20歲，大專生。控罪指二人在2019年11月11日在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被控企圖在合法羈押。法庭早前下令，不能公開警員A的身份。

+ 6

控方指兩被告當日對警步步進逼

控方陳詞指，當日警員A仍未從槍袋取出警槍，兩名被告已步步進逼，次被告雖聲稱他為保護自己和他人的說法，並沒有證據支持，亦站不住腳。

辯方質疑警員A經驗不足

首被告周柏均在事件中槍，代表他的資深大律師駱應淦稱，案中其中一個爭議，為周當時的動作是撥開手槍，還是意圖搶槍。駱指從錄影片段可見，警員A當時驚惶失措，駱質疑警員A會否因經驗不足，「咁嘅大場面過度敏感」，把撥開手槍視為搶槍。

次被告曾說想搶番白衣男

駱又指次被告未有作供，未能知道其出發點，他在警誡下曾說：「而之前我其實係想由警察手上搶返番個白色衫男子，但唔成功。」駱認為此話顯示次被告的出發點，並非全無證據支持。

案件編號：DCCC 475/2020