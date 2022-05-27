強制檢測｜涉名城、美孚新邨等42地點　會展爆疫「嚐聚坊」再上榜

本港新冠肺炎疫情緩和，不過多區仍出現確診個案。食物及衞生局今晚（27日）公布強制檢測公告，共有42個地點納入公告。當中沙田區有六幢大廈上榜，為各區最多，包括水泉澳邨嶺泉樓、濱景花園2座及大圍名城2期3座等。

另外，灣仔會展新翼2樓的員工飯堂「嚐聚坊」再多一名曾赴該餐廳的會展員工確診，故嚐聚坊繼昨日（27日）被納入強制檢測公告後，今日再次上榜，指明時間為20至22日每日上午7時至7時半。當局指，曾在指定時間到訪過強制檢測公告中地點的市民，須在5月28至29日內進行檢測。



▼5月27日強制檢測公告▼



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兩名曾到嚐聚坊會展員工確診

食衞局表示，因應多宗陽性檢測個案，有42個指明地方被納入強制檢測公告。衞生防護中心昨日指四宗Omicron變種病毒亞型BA.2.12.1中，一人於會展任職清潔工，曾赴員工飯堂「嚐聚坊」用膳。而今日再公布多一名會展洗碗工染疫，二人同樣曾到「嚐聚坊」，重疊時間為23日上午7時至7時半。因此該餐廳今日再被納入強制檢測，曾於5月20至22日上午7時至7時半到訪過的人士，須進行檢測。

▼部份強制檢測上榜大廈▼



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確診會展洗碗工居西營盤荔安大廈

另外，公告中不少為住宅大廈。港島方面，鰂魚涌有兩幢大廈被納入公告，包括太古城高安閣及得利大廈；而西營盤亦有三廈上榜，涉及海昇大廈2座、薈臻，以及會展洗碗工所居住的荔安大廈。其餘被納入公告的大廈有筲箕灣愛蝶灣7座及柴灣小西灣邨瑞滿樓等。

九龍方面，深水埗被納入公告的大廈有興業大廈、南昌邨昌頌樓，以及美孚新邨第二期百老匯街44-46號等；旺角則有兩幢大廈上榜，涉及榮梅大廈及利泰大樓。其餘上榜大廈則有何文田德信園、牛池灣坪石邨藍石樓、紅磡紅磡邨紅曜樓，以及尖沙咀溫莎大廈等。

▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼



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沙田區六幢大廈上榜佔最多

新界東方面，沙田區有六幢大廈上榜，為各區最多，當中有馬鞍山錦泰苑錦盛閣及翠擁華庭8座、濱景花園2座，以及新翠邨新學樓等。另外，大埔怡雅苑怡禮閣及粉嶺祥華邨祥智樓亦被納入強制檢測公告。

新界西方面，葵涌及天水圍亦各有兩幢大廈被納入公告，分別為葵涌邨秋葵樓和大窩口邨富國樓，以及天澤邨澤星樓和天愛苑愛濤閣。另外，青衣長宏邨宏意樓及偉景花園2座亦上榜。

政府明日（28日）將於青衣長宏邨重開流動採樣站。另外，當局強調三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼5月28日流動採樣站▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

