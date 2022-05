前政助莫宜端稱因國安教育問題移民英國　鄧飛：說法無疑屬過慮

無綫新聞記者出身、在2008年至13年擔任勞工及福利局政治助理莫宜端,早前已舉家移居英國。她稱本來於2019、2020年時仍未打算離港,但去年因為子女的國安教育問題,引發她其思考子女未來處境,終激發離開意欲。

身兼中學校長的立法會議員鄧飛則認為,保護國家安全屬應有之義,在未有理解公民與社會發展科的具體操作時,勿妄下定論,亦對設計課程的專家不公道。



莫宜端2008年至13年擔任勞工及福利局政治助理。(政府新聞處圖片)

國安法立法後未有計劃移民

莫宜端近日接受訪問時,談及決定移民的前因後果,「主要為咗自己嘅下一代」。她稱於香港土生土長,即使及至2020年《港區國安法》立法後,以及身邊友人陸續移民,仍沒打算離開,惟與丈夫均有共識,一旦教育制度內容改變,便要思考前路。



她提到下定決心則始於去年4月15日的「全民國家安全教育日」,其兒子當時就讀中一,提及校內有國安法問答比賽,內容涉及國安法及基本法,當時曾教兒子「Hea答」,但叮囑在「呢啲咁嘅時勢」,在校內千萬不要向他人透露「阿媽咁教」。

兒子問一旦要考國安法才可參加學校活動

詎料數天後,兒子突然煞有介事向她問及一旦日後須考國安法,或要有一定成績,始可參加學校活動,「你話做學生要有自己責任,你會點樣讀好呢科啊?」她指兒子當時如此凝重,「自己都打咗個突」,相信兒子曾反覆思量,但她當時則回應指,「You believe what you believe(固守信念) ,但課程有咁嘅要求,就要跟答案答。」

她直言「好鄙視自己」,如同教授他表裡不一,「你叫我同一個11、12歲嘅細路仔咁樣做人,我都接受唔到自己,我仲要嗰一下係教自己個仔。」

莫宜端指,本來不擔心子女會被洗腦,但事後發現真正挑戰在於若他們「保全信念」,前路或更痛苦,「又或者幾年後佢會望返轉頭,問點解阿爸、阿媽咁唔鍾意我去內地交流,依家去大灣區多啲交流咪幾好囉,咁可能掉轉就要,佢要係屋企表裡不一,我都接受唔到。」



2019年曾聯署要求設獨立調查委員會化解矛盾

莫宜端早年曾任無綫電視記者,2008年起出任勞工及福利局政治助理,5年後以家庭原因為由請辭,她曾於2019年反修例期間,與前政府中人包括一眾前高官等發起聯署,要求成立獨立調查委員會。莫宜端離開政府後任職言語治療師,現時則於英國擔任言語治療師助理。

立法會議員鄧飛認為莫宜端的說法無疑屬過慮,亦是妄下定論。(資料圖片)

鄧飛:未理解公社科具體操作勿妄下定論

本身為將軍澳香島中學校長的立法會議員鄧飛認為,保護國家安全屬應有之義,國安教育「遲嚟但好過無到」,在未有理解公民與社會發展科的具體操作時,莫的說法無疑屬過慮,亦是妄下定論,亦對設計課程的專家不公道。他續指,國安法是法律條文,不存在對與錯,或不同意見。

被問到若校內有學生流露對政府的不滿時,教師應如何應對或教授時,他則指學生處於發育時期,較關注與異性或朋輩相處議題,「若非傳媒或有心人士刻意洗腦,一般不會構成對政府不滿的意識形態」,教師則應追本溯源探究成因輔導。