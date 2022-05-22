前政助莫宜端稱因國安教育問題移民英國　鄧飛：說法無疑屬過慮

無綫新聞記者出身、在2008年至13年擔任勞工及福利局政治助理莫宜端，早前已舉家移居英國。她稱本來於2019、2020年時仍未打算離港，但去年因為子女的國安教育問題，引發她其思考子女未來處境，終激發離開意欲。

身兼中學校長的立法會議員鄧飛則認為，保護國家安全屬應有之義，在未有理解公民與社會發展科的具體操作時，勿妄下定論，亦對設計課程的專家不公道。



莫宜端2008年至13年擔任勞工及福利局政治助理。(政府新聞處圖片)

國安法立法後未有計劃移民

莫宜端近日接受訪問時，談及決定移民的前因後果，「主要為咗自己嘅下一代」。她稱於香港土生土長，即使及至2020年《港區國安法》立法後，以及身邊友人陸續移民，仍沒打算離開，惟與丈夫均有共識，一旦教育制度內容改變，便要思考前路。



她提到下定決心則始於去年4月15日的「全民國家安全教育日」，其兒子當時就讀中一，提及校內有國安法問答比賽，內容涉及國安法及基本法，當時曾教兒子「Hea答」，但叮囑在「呢啲咁嘅時勢」，在校內千萬不要向他人透露「阿媽咁教」。

▼2021年全民國家安全教育日▼



兒子問一旦要考國安法才可參加學校活動

詎料數天後，兒子突然煞有介事向她問及一旦日後須考國安法，或要有一定成績，始可參加學校活動，「你話做學生要有自己責任，你會點樣讀好呢科啊？」她指兒子當時如此凝重，「自己都打咗個突」，相信兒子曾反覆思量，但她當時則回應指，「You believe what you believe（固守信念） ，但課程有咁嘅要求，就要跟答案答。」

她直言「好鄙視自己」，如同教授他表裡不一，「你叫我同一個11、12歲嘅細路仔咁樣做人，我都接受唔到自己，我仲要嗰一下係教自己個仔。」

莫宜端指，本來不擔心子女會被洗腦，但事後發現真正挑戰在於若他們「保全信念」，前路或更痛苦，「又或者幾年後佢會望返轉頭，問點解阿爸、阿媽咁唔鍾意我去內地交流，依家去大灣區多啲交流咪幾好囉，咁可能掉轉就要，佢要係屋企表裡不一，我都接受唔到。」



2019年曾聯署要求設獨立調查委員會化解矛盾

莫宜端早年曾任無綫電視記者，2008年起出任勞工及福利局政治助理，5年後以家庭原因為由請辭，她曾於2019年反修例期間，與前政府中人包括一眾前高官等發起聯署，要求成立獨立調查委員會。莫宜端離開政府後任職言語治療師，現時則於英國擔任言語治療師助理。

立法會議員鄧飛認為莫宜端的說法無疑屬過慮，亦是妄下定論。（資料圖片)

鄧飛：未理解公社科具體操作勿妄下定論

本身為將軍澳香島中學校長的立法會議員鄧飛認為，保護國家安全屬應有之義，國安教育「遲嚟但好過無到」，在未有理解公民與社會發展科的具體操作時，莫的說法無疑屬過慮，亦是妄下定論，亦對設計課程的專家不公道。他續指，國安法是法律條文，不存在對與錯，或不同意見。

被問到若校內有學生流露對政府的不滿時，教師應如何應對或教授時，他則指學生處於發育時期，較關注與異性或朋輩相處議題，「若非傳媒或有心人士刻意洗腦，一般不會構成對政府不滿的意識形態」，教師則應追本溯源探究成因輔導。