酒吧群組爆疫︱林鄭斥不戴罩有表演　暫不收緊措施　周末巡查嚴打

隨著社交距離措施放寬，處所重開營運，酒吧近日出現群組爆疫，且被揭有違規表演、及不戴罩跳舞。行政長官林鄭月娥今早（31日）出席行政會議前，點名指有部分酒吧營運者及顧客不遵守防疫措施，包括在進行飲食以外的活動時不佩戴口罩、違規安排現場表演等，不過當局不想「時開時閂」，所以暫時不會收緊防疫措施。

林鄭指雖然酒吧、健身中心及餐飲處所都出現感染個案，但目前疫情仍是平穩受控，呼籲市民要嚴格遵守規定，執法部門將於周末加強執法，調查是否有酒吧處所違規。



林鄭形容現時疫情平穩受控，呈膠著狀態，雖然有十多宗群組感染個案，但沒有明顯反彈。她指，隨著社交距離措施第二階段放寬，酒吧、健身中心、餐飲處所出現了感染個案，雖然相信有部分酒吧營運者及顧客不遵守防疫措施，例如進行飲食以外的活動時不佩戴口罩、違規安排現場表演等，但當局暫時不會收緊防疫措施，呼籲營運者嚴格遵守防疫措施，同心抗疫，讓社會有復常機會。

她說，政府作為執法機關責無旁貸，將於本周末的長假期加強執法，調查是否有酒吧處所違規，衞生防護中心也會加緊追蹤群組感染個案，切斷傳播鏈。

林鄭表示，當局因應疫情緩和放寬社交距離措施，但病毒Omicron的傳播力極高，無可避免會出現感染群組，因此政府堅持要求學生、教職員，及高暴露風險的市民定期進行快速測試，雖然暫不會收緊防疫限制，但六月下旬未必實施第三階段社交距離放寬，當局會密切留意疫情發展，適時作出決定，不過相信即使不放寬對社會復常亦沒大影響。