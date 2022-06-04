六四33周年︱外交部公署斥炒作30多年前政治事件：搞錯時代必徒勞

六四33周年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發聲明，指1989年和平爭取民生、自由及法治的示威者不會被遺忘，並提到中國及香港當局禁止「六四」燭光集會，試圖遏制「六四」記憶，美國會繼續發聲。美國國會兩黨領袖亦發聲明悼念，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）誓言，要讓在民運人士「心中燃燒的自由之火生生不息」，並批評北京已無視「一國兩制」的治港原則。

外交部駐港特派員公署今日發聲明反擊，指個別西方國家仍妄圖炒作「30多年前的政治事件」，對中國搞意識形態滲透、和平演變那套政治把戲，「完全是搞錯了時代，選錯了對象，打錯了算盤，注定是徒勞的」。



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六四33周年｜美外長批禁晚會遏制記憶 歐美多國領館發帖悼念

公署點名布林肯、佩洛西及美國國會相關機構，正告歐美政客立即停止「欺世盜名的政治把戲」，批評他們以人權自由為幌子，干涉中國內政，並對香港人權法治說三道四，企圖製造對立、煽動對抗，表明堅決反對和嚴厲譴責。

難逃「搗亂、失敗，再搗亂、再失敗」

公署指，今日中國，正昂首邁向全面建設社會主義現代化國家，而香港正不斷鞏固由亂到治的良好局面，強調任何干預「都阻擋不了中華民族偉大復興的鏗鏘步伐，都改變不了香港繁榮發展的光明前景」。發言人指「中國人不惹事，但也不怕事」，有充足底氣、強大意志、有力措施捍衛主權、安全和發展利益，要求美國政客認清形勢，尊重中國主權，恪守國際法原則和國際關係基本準則，停止干涉中國內政和香港事務。

公署續指，任何干預破壞行為都難逃「搗亂、失敗，再搗亂、再失敗」的歷史宿命，必遭14億中國人民有力反擊。