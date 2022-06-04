六四33周年｜天安門母親萬安公墓拜祭　稱維園燭光長存真相必勝

今日是「六四事件」33周年，死難者家屬團體「天安門母親」早上按慣例到北京萬安公墓拜祭逝者，成員張先玲、尤維潔等五人由公安以專車送到萬安公墓，據報，墓園周邊布滿警力，現場有便衣手持相機和攝像機拍攝。

天安門母親群體發言人尤維潔宣讀悼詞，指每年「六四」世界各地的人都會趕到香港，參加維園燭光晚會，現在晚會不能再舉行，但維園燭光在每個有良知人們的心中永遠不滅。她引述諾貝爾和平獎得主馬丁路德金的名言，指「手無寸鐵的真相與無條件的愛，將在現實世界獲得最後的勝利」。



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堅持三要求：真相、賠償、問責

祭奠活動由尤維潔主持，她指33年過去，難屬將悲痛深埋心底，化成抗爭力量，頂住當局的干擾、監視及打壓，希望為死者討公道。他們永遠不會忘記，死難親人當晚義無反顧離開家時的身影，正是懷著對親人無條件的愛，本著和平、理性的原則，提出三項要求：真相、賠償、問責，要求與政府對話，按法律程序逐步解決問題。

尤維潔指幾十年來，領導人幾經更迭，卻對「六四」採取掩耳盜鈴做法，用一句「黨和國家已有定論」的空話掩人耳目，搪塞國際輿論。她說謊言終究掩蓋不了血寫的事實，執政黨必須對罪行負起歷史責任，強調會繼續說出真相、拒絕遺忘，尋求正義、呼喚良知。