六四33周年｜歐美多國駐港領館發帖悼念　布林肯稱不會遺忘六四

今日是「六四事件」33周年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，指1989年和平爭取民生、自由及法治的示威者不會被遺忘，並提到中國及香港當局禁止「六四」燭光集會，試圖遏制有關「六四」的記憶，美國會繼續發聲。

多國駐港領事館在社交網站悼念「六四」事件，美國駐港澳總領事館早上10時將Facebook封面圖片改為已被港大移走的「國殤之柱」。澳洲及加拿大領事館也先後發文悼念；加拿大上載了往年維園燭光晚會照片，澳洲則上載燭海照片，而當中有一支倒下，但燭光不滅。



布林肯指，美國會銘記曾經勇敢地爭取人權和自由的人，雖然當中很多人不能再為自己發聲，但美國及全球各地的人會繼續為他們挺身而出，支持以和平方式追求民主及人權。

澳貼蠟燭倒下不滅圖 加：與捍衛人權者同一陣線

澳洲駐港領事館就「六四事件」同樣早上10時在Facebook發文，指他們悼念於1989年6月4日在天安門廣場喪失生命的人們。澳洲秉持對普世人權的承諾，支持每個人享有言論自由、結社自由、政治參與、以及宗教或信仰自由的權利。

加拿大駐港領事館接近中午12時也在Facebook發文，指全人類都有責任捍衛人權和普世自由，在這個日子，加拿大將聯同香港和國際社會莊嚴地悼念「六四」。