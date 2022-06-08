疫情・6.8︱增14人染BA.2.12.1病毒株　11食肆納入強制檢測公告

本港今日（8日）新增558宗確診個案，包括63宗輸入，新增直接核酸陽性個案257宗，以及昨日核實的快測個案301宗。一宗抵港第9日已進入社區才確診個案，懷疑BA.4或BA.5。學校呈報個案94宗。今日沒有新增死亡個案。

新加坡國際學校有2老師及1名工作人員快測陽性，暫無其他學生或教職員染疫，學校會停課一兩日做大清洗。另外，有14宗懷疑BA.2.12.1本地個案。



昨日疫情新聞總覽：

▼6月8日強制檢測名單▼



【23:00】食物及衞生局公布強制檢測公告，有11間食肆及35幢住宅大廈上榜。食肆包括前立法會議員、公民黨譚文豪及其黨友林瑞華合夥開設的旺角茶餐廳「一日三餐」，在6月1日早上08:30至09:30在場人士，均需在明日或後日（9或10日）前往進行核酸檢測；其他上榜的食肆有太古城中心阿詩瑪雲南風味軒、旺角朗豪坊鮨之、旺角豉油街花園餐廳、何文田廣場翠河餐廳及「你好！茶飯」、粉嶺皇后山邨皇后山商場八月．茶室、粉嶺逸峯廣場新明苑宴會廳、康怡廣場北座大快活及上海姥姥、筲箕灣東大街佳樂冰室。

住宅方面，有筲箕灣香島 5 座、天后站上蓋栢景臺1座、 鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座、何文田帝庭園6座、大圍名城1期1座及3期5座、土瓜灣帝庭豪園1座、大角咀維港灣7座、紅磡海逸豪園 9 座等。候任特首李家超居於何文田帝庭園，但並非納入強檢的２座。

於6月2日至8日曾身處指明住宅大廈超過2小時人士，同樣需於明日或後日（9或10日）前往進行核酸檢測。

▼「一日三餐」2020年12月9日開幕當日情況▼



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【22:01】位於屯門的新生命教育協會平安福音中學今日（8日）向學生及家長發通知，指為鼓勵學生接種新冠疫苗，學校將於下周四（16日）舉辦便服日，學生需在本周五（10日）或之前，已接種兩劑疫苗或感染前已接種一劑，才可穿便服回校。

有學生家長向《香港01》投訴學校做法，認為是變相鼓勵學生歧視、標籤未打針的同學，「未打個啲學生返定唔返學好？好似要搵窿捐咁。」《香港01》向教育局查詢後，局方隨即聯絡涉事學校了解，並指校方在得悉家長疑慮後，已作出檢視及取消有關活動。

新生命教育協會平安福音中學。（中學概覽）

▼6月8日 太古城中心阿詩瑪雲南風味軒疑爆疫▼



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【20:27】政府今日（8日）更新確診大廈，新增131幢大廈上榜，較昨日（7日）新增352幢少超過200幢，新加入大廈當中以中西區大廈佔最多，有13幢，緊隨其後的是九龍城區及觀塘區，均有12幢。上榜大廈中包括不少私人住宅，包括敦皓、譽皇居及天晉1期星鑽海等。

▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼



【18:00】馬鞍山銀湖・天峰第一座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（9日）上午約十一時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:09】政府今日（8日）表示，何文田及小西灣共九個屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:05】政府今日（8日）表示，截至周日（5日）的過去一周，衞生署共接獲50宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中三宗屬曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名95歲女子和兩名分別77歲及72歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

【17:03】今日新增14宗懷疑BA.2.12.1本地個案，都是分散個案：

-其中一個可能有關，52歲女士住太古城高山台廬山閣，之前廬山閣有另一個案，不同樓層、不同方向，做了強檢

-有3個案居住上水太平邨平熙樓，一人加2家人確診，但未找到同其他個案相關

-另一個案將軍澳蔚藍灣畔，46歲女士，未找到同其他個案相關

-有一個案住何文田ONE HOMANTIN，48歲女士，未找到同其他個案相關

-6個相關個案：找不到同其他個案相關，4人住柴灣道33號香島5座，2人住何文田冠德苑冠昌閣，兩人曾探訪，可能有互傳。之前都有個案是冠德苑，但不是這座大廈（居冠盛閣）

-另外有2個案，一人住東區東欣苑A座歡欣閣，另一人東區寶峰園，都去過餐廳，6月1日約下午2時多各自去過太古城中心2期地下003-004號阿詩瑪雲南風味軒，兩人不相識，各自與朋友、家人食飯，逗留時間相近，兩個個案可能相關，這個地方會做強檢

【16:54】【酒吧Shuffle】：增加一宗個案，共97宗

酒吧LINQ總共95宗個案，已做全基因分析，見到酒吧LINQ及酒吧IRON FAIRIES應該相似，都有3個案曾是5月21日去過IRON FAIRIES，5月28日去了LINQ，有機會有傳播。

【16:51】一宗英國輸入個案在抵港第九日已出社區才確診，患者5月29日英國到港，居住紅磡漆咸道北388號昇御門，懷疑BA.4或BA.5，在社區時曾去過ATAS銅鑼灣邊寧頓街9至11號登龍角地下，6月6日下午3至4點去過尖沙咀海港城海運大廈棋納百川，都會納入強檢。

張竹君（左）表示，覆檢陰性的個案則會被刪除，涉及15%至25%呈報個案，相信再過一兩日覆檢快測數字便會穩定。（陳陌麟攝）

【16:44】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，增14宗懷疑BA.2.12.1本地個案，包括位於太古城中心2期地下003-004號阿詩瑪雲南風味軒疑有爆發，有兩宗個案，1個住東區東欣苑A座歡欣閣，另一人住東區寶豐苑，都去過此餐廳，6月1日號約2點多各自去過，兩人不相識，各自同朋友、家人食飯，逗留時間相近，覺得兩個個案可能相關，這個地方會做強檢。

【16:08】第五波疫情下，全港近乎所有院舍出現確診個案，據勞工及福利局提交予立法會的書面回覆，自今年初至5月25日期間，全港院舍有逾5.2萬名院友染疫，有4996名院友不幸病逝，當中逾八成染疫院友及逾99%病逝院友來自安老院舍。

【14:09】第五波疫情影響失業率攀升，隨著疫情放緩，社交距離措施放寬，勞動市場見復蘇苗頭。基督教勵行會今日（8日）舉行招聘會，提供1,400個職位空缺。有酒店業界稱，疫情放緩，酒店內餐廳復業且營業時間及每檯人數上限放寬，將陸續招聘前線員工。

有到場的應屆大學畢業生指，由於對本科行業不感興趣，故偕同友人出席招聘會擴闊眼界：「咩都睇吓，咩都試吓」直言目標是希望獲日資公司聘用。」亦有年近六旬、失業半年的男子憂慮，年齡是求職最大障礙，因此甚麼工作也願意一試。

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【13:43】第五波疫情下，院舍成為重災區，全港逾5.2萬名院友染疫，死亡院友更達4996人。因應疫情，社署今年3月初招聘逾千名臨時合約照顧員作救兵。隨著疫情緩和，勞工及福利局局長羅致光今日（8日）表示，當局現時無計劃續聘臨時合約照顧員。多名議員在會上均關注安老業界人手短缺問題，羅致光回應指涉及因素多，並不止於薪酬待遇，當局會持續研究。

另外，政府今年2月推出為期五個月的「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，截至5月25日，尚有1,150宗申請仍在處理，而批出的1,483宗申請，涉款逾1.8億元。

【13:20】政府今日（8日）公佈第二批海外醫生認可醫學資格的名單，共23間大學，復旦大學成為首間上榜的內地院校，另亦有較不為港人熟悉的南非開普敦大學，其餘均為英美及澳洲的大學，包括美國匹茲堡大學、芝加哥大學等著名學府。

▼第二批獲認可醫學資格海外大學名單▼



【12:58】食物及衞生局發言人今日（8日）提醒巿民，由於紅色暴雨警告信號仍然生效，位於室外的流動採樣站在今日餘下時間會繼續暫停服務，不會重開。有需要進行新冠病毒檢測的人士可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測。

全港的社區檢測中心今日及明日仍有充足名額可供巿民預約或即場登記進行檢測。除了須接受強制檢測的人士外，所有市民都可於社區檢測中心（如服務對象適用）接受免費檢測。

【12:51】日圓匯率創20年新低，日本將如期於周五、即6月10日「開關」接待外國遊客入境，但規定必須參加旅行團，暫時不能自由行。本港多間旅行社近日已陸續公布最新的旅遊產品，例如永安旅遊今日（8日）便公布，推出1.1萬元的東京、輕井澤團，但須注意，1.1萬元的團費並不包括保險等雜費，及回港7日的檢疫酒店等費用。

目前，東瀛遊首團將於6月22日出發，暫為最早一批的「回鄉團」，其昨日推出新團定價約2萬元，已包檢疫酒店費用，單以團費計撼贏眾多旅行社。不過，縱橫遊早前則透露，將推出低於2萬元的行程，費用同樣包括檢疫酒店，因此有理由相信，接下來日本團的價格有可能會不斷創新低，不急於在本月訪日的市民可再等一等。

【12:44】立法會今日（8日）大會中，有議員在口頭質詢環節，問及政府如何防止第6波疫情，屆時會如何應對。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府有嚴謹的外防輸入及內防反彈措施。對於有報道指近日酒吧群組個案追蹤工作滯後，相隔一周才開展工作，陳肇始指須再考究報道是否真確。

【12:32】開業逾50多年的筲箕灣東大街安利魚蛋粉麵，昨日被納入強制檢測公告。6月4日早上10時半至中午12時半曾光顧者要今天或明天強檢。

安利魚蛋粉麵今天（8日）仍有照常營業，負責人鄭女士透露，當局並無特別通知要強檢，故不知道上榜原因及詳情，但由於店內已做足防疫措施，而員工今日快測亦全部陰性，故會以平常心面對。

【12:17】第二期電子消費券將於暑假派發，「轉會」安排相信會在短期內公布。新加入的支付平台「PayMe」急不及待出招搶客。PayMe今日（8日）宣布，將會推出總值4,000萬獎賞，包括戶消費折扣券、電動車和其他熱門電子產品大抽獎，並會與人氣偶像姜濤宣傳，吸引市民「轉會」，「姜糖」須注意！

PayMe請來本地人氣偶像姜濤與吉祥物「PayMeow」合作，以舞蹈鼓勵市民「轉會」用PayMe接收消費券。（滙豐圖片）

【12:07】受疫情衝擊下市民減少出行，部份專營巴士公司早前調整巴士服務班次減低營運成本。運輸及房屋局局長陳帆今（8日）書面回覆議員質詢表示，今年三月中（即第五波疫情高峰）時，運輸署曾批准五間專營巴士公司，調整共794條路線的服務，當中九巴佔約五成半。



陳帆又指，自六月初起，各專營巴士公司已安排所有路線恢復行駛最繁忙班次，惟服務機場及陸路口岸的路線，以及少量通宵路線未完全恢復。

【09:15】當局修訂何文田邨適文樓圍封行動數字，指圍封其間約1800人接受檢測，發現19宗陽性檢測個案和九宗檢測結果為不確定的個案。

【08:29】何文田邨適文樓解封，圍封其間約1800人接受檢測，發現21宗陽性檢測個案和九宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼



【07:00】在港迄立近30年的連鎖零食店優之良品，近年深受自由行旅客歡迎，惟在疫情衝擊及一直未能與內地通關的情況下，最終突然宣告全線結業，惟其發言人稱，不排除日後會「東山再起」。其實，優之良品（優の良品）雖然名稱含日文，卻非日本企業，於20年前已擴張至90間分店，一度是本港最大型的純零食連鎖集團之一，基本上每區都有其分店。多個調查亦顯示，優之良品為內地人最喜愛的品牌之一，其生意於03年本港開始推內地旅客來港自由行後達致頂峰，於多個旺區擁有地舖優勢，亦只能把結業的日子稍稍推遲。

正所謂成也自由行，敗也自由行，優之良品過於依賴內地遊客的經營方針，以致本地客流失，當封關後難以轉型，為結業埋下伏線。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波便直言，優之良品「最致命係冇咗內地客，有啲似海洋公園太依賴大陸客。」但他認同優之良品結業的決定，認為保留實力有助將來再「東山再起」。

▼6月6日．優之良品全線結業▼



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▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月2日 中環酒吧LINQ爆疫▼



▼6月6日．海港城展示巨型機動君王暴龍▼



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▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



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▼6月1日起強制檢測公告▼

