旅遊攻略｜泰日韓6月開關　一文睇清入境限制　有國家先到先得

日本將如期於明日（10日）恢復接待外國遊客入境，雖現時規定必須參加旅行團，暫不能自由行，但適逢日圓匯率創20年新低，勢必吸引到一眾人士「換Yen」去日本旅行。不過，其實除了日本外，泰國及韓國兩個港人熱門旅遊目的地，早前亦已恢復通關。



三地中以泰國的要求最為簡單，只須接種兩劑疫苗便可入境，亦不設針對旅客的要求。至於韓國雖然防疫措施已放寬，但每日限30個簽證，成為入境的最大障礙。日本則處於兩地之間，只要符合一定要求便可「返鄉下」。下文將詳細講解三地的入境要求及當地的防疫措施。



▼日本公布6月10日開關▼



+ 25

赴日須以旅行團形式入境

日本早前按風險，將不同國家及地區劃分為藍、黃、紅，共三個風險級別，並將於6月10日恢復通關。本港屬於最低風險的「藍色名單」，根據日本公布的外遊指引，即港人毋須接受隔離與入境檢測便可入境，僅出示起行前72小時內的核酸檢測陰性檢測證明。不過，若港人訪日前14日內曾到藍色名單以外的地區，則不准入境。

此外，港人訪日須以旅行團的形式入境，由旅行社於網上系統辦理手續，並取得確認書後，須攜同該確認書及護照正本，親身到北角的簽證中心辦理簽證，費用為290元，審批時間為7日，因此旅行社無法提供「一條龍」服務。

至於赴日後，旅客須全程由導遊陪伴及佩戴口罩；一旦有人確診，導遊會將患者送往醫療機構。由於日本規定旅行社在銷售旅遊產品時，須向客戶說明「雖不設罰則，但若違反規定，可能不允許參團或繼續參團」，有理由相信若旅客違反規定，將被中斷行程。

日本入境規定詳情︰按此

韓國每日簽證限額僅30人

韓國由6月1日已恢復對一般國家（Level 1）公民發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，准許以旅遊、探親等目的申請，有效期為3個月，准許在韓國逗留90日，只供一次入境使用。惟港人必須到韓國領事館辦理簽證手續，更成為赴韓的最大障礙。

根據文件顯示，申請人須先前往官網填寫電子表格，成功遞交後再到領事館遞交資料，包括相片、個人護照等，費用為320元，審批時間為7日。惟申請時間為周一至周四，上午9時正至11時半。雖然無須預約，但僅接受當面申請，且每日申請人數限制為30人，等候區則限制10人以內，意味「先到先得，額滿即止」。

當地的防疫規定方面，韓國現時已取消「疫苗通行證」，亦無室外佩戴口罩的規定。港人只要完成最困難的簽證申請後，只須購買機票，持有24小時內的快測證明，無須再核酸檢測，便可入境自由活動。

韓國入境規定詳情︰按此

▼韓國6月1日開關▼



只須打兩針便可入境泰國

泰國早於5月1日起，便接受已接種兩劑新冠疫苗的旅客，可免隔離及免檢測入境。抵埗後亦無需再接受檢測。其認可疫苗涵蓋本港注射的兩款疫苗，即科興及復必泰。目前，入境前只須在網上申請泰國簽證（Thailand Pass），提供護照資料、疫苗證明書，以及包含新冠病毒住院保障的旅遊保險單（保額最少為1萬美元），系統將會自動發出二維碼方便入境。

準備妥當後，港人僅須帶備泰國簽證、機票、護照，抵達機場後填寫入境表格，並下載泰國版的「安心出行」（MorChana），無需隔離及檢測，過關後立即自由活動。據悉，泰國版的「安心出行」操作簡便，當地並無強制旅客使用，下載後只須輸入泰國簽證的相關資料，並上傳針紙便可啟用。

目前，泰國居民外出仍然佩戴口罩，不過防疫措施已逐步放寬，夜間娛樂場所，包括酒吧、夜店及卡啦OK，已恢復營業。據悉，當地旅遊區的人流仍然暢旺，布吉的酒吧則營業至深夜，惟曼谷部份食肆亦提早關門，夜市開放時間至晚上約10時。

泰國入境規定詳情︰按此