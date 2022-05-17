小西灣本灣市場店鋪餃子皮樣本防腐劑含量超標　食安中心指示下架

食環署食安中心在小西灣本灣市場（即原小西灣街市）地下42號鋪抽取樣本時，發現一個散裝生餃子皮樣本的防腐劑苯甲酸含量超出法例標準，苯甲酸為一種防腐劑，長期過量攝入會導致腸胃不適等。食安中心正跟進事件，並已知會涉事商戶，及指示其將受影響產品停售及下架，中心正追查有關產品的來源。



小西灣本灣市場一店鋪散裝餃子皮防腐劑含量超標。（「香港街市」官網）

食安中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，在上址店鋪抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含百萬分之六千八百八十的苯甲酸，超出法例標準的百萬分之一千。中心表示，苯甲酸是一種防腐劑，屬低毒性，但長期過量攝入苯甲酸可能會影響健康，例如腸胃不適。

在食物內違法使用防腐劑 一經定罪最高可監禁六個月

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。如違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。中心會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。

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