渣馬死因｜田總稱現場設糾察及急救員145人　但簡報會非強制出席

五旬男子於2018年，參與渣打馬拉松賽事期間暈倒，送院留醫4日後不治，死因研訊今（10日）續。田總行政總監出庭作供指，田總賽前有安排簡報會予工作人員，期間有派發重要電話表，告知工作人員當日的所有傷者均須向意外事故協調中心（ICC)通報，並清楚交代受傷跑手的編號、傷勢及位置，惟該簡報會並非強制參與。



糾察及急救人員達145人

田總行政總監伍于豪供稱，田總自1997起便與醫療輔助隊（AMS）一起籌辦渣馬。案發當日死者李文德(50歲)參與的10公里賽事，田總共安排了55名糾察人員負責管理跑手。AMS則派出逾90名急救人員，設立了4個急救站、7隊徒步流動小隊及2輛救護單車。惟由於當日對講機數量有限，在每4名工作人員中僅1名獲分配對講機。

田總行政總監伍于豪稱，比賽當日現場有55名糾察，90名急救員，設立了4個急救站、7隊徒步流動小隊及2輛救護單車，賽前並有簡報會，但非強制出席。(劉安琪攝)

賽前一周有工作人員簡報會

另田總會在賽前一周開設賽道工作人員簡報會，期間會向義工提供一份重要電話表。當中協調中心設有兩個不同的電話，前者用作匯報不涉及傷者的特別事件；後者則用作匯報受傷事件，吩咐義工不管傷者傷勢嚴重與否均須通報，且通報時須提及受傷跑手的編號、傷勢及位置。

簡報會文件會發給主管

但該簡報會並非強制性參與，但簡報的文件事後會電郵予主管。若工作人員未有出席，仍可在比賽當天早上的簡報會中，從主管手中獲得相關資訊卡及電話，惟伍同意田總未有強制要求主管向下屬提供簡報會。

死者李文德終年50歲，生前為基督教福音機構幹事，2018年1月21日參與渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒，之後送院救治，同月24日於東區醫院不治。是次死因設有3女2男陪審團，香港業餘田徑總會及醫療輔助隊被列為有利害關係方。

案件編號：CCDI-43/2018(DK)

主要證人供詞及當日比賽情況。(詳看下圖)