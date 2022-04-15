疫苗｜新加坡國家傳染病中心：接種科興重症風險高復必泰五倍

新冠疫情肆虐，政府今日（15日）公布，為長者及行不便人士推出網上預約，上門到戶接種科興疫苗服務。新加坡一個研究團隊日前發表疫苗報告，發現當地270萬名接種兩劑疫苗人士當中，注射滅活疫苗的保護效能較mRNA低，當中科興疫苗人士面臨重症風險較復必泰高出近5倍，其感染率亦超出2倍。

港大感染及傳染病中心總監何栢良直言，本港暫時無復必泰外展注射，呼籲家屬帶長者到社區疫苗接種中心打復必泰，提高保護。



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香港市民接種的疫苗，除了國產的科興，還有輝瑞與復必泰藥廠共同研發的mRNA疫苗，香港從復必泰廠購入，而新加坡則從輝瑞購入。

新加坡國家傳染病中心和衞生部的傳染病專家本月12日發表研究報告，研究團隊在去年10至11月底期間，分析當地270萬名20歲或以上已接種兩劑新冠疫苗人士，發現接種滅活技術的科興或國藥疫苗，效能相較mRNA的輝瑞復必泰或莫德納低。

新加坡研究不同新冠疫苗，感染和重症比率，按輝瑞復必泰疫苗作參考值。科興（Sinovac）重症風險為復必泰的五倍。

莫德納效能比輝瑞好

研究顯示，接種科興人士面臨重症風險，包括插氧氣、入住ICU或死亡，比輝瑞高出4.59倍，而接種科興人士的感染率，亦比輝瑞高出2.37倍；而兩款mRNA當中，莫德納不論在預防重症風險，或防止感染上，效能都比輝瑞更好。

團隊強調，雖然接種滅活疫苗的保護效能較mRNA低，但無論接種哪一種疫苗，都是預防新冠病毒的關鍵。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

何栢良倡長者接種復必泰

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在其facebook分享相關研究報告，他指長者應該選擇接種BioNTech復必泰疫苗， 港府不安排上門接種復必泰，為長者好，家人或朋友、義工應該帶長者到疫苗接種中心打復必泰，又指有需要的話，輪椅的士去。

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