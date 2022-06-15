佔旺女村長畢慧芬非禮女囚友　官指羈押下犯案兼涉私處嚴重囚3月

正在小欖精神治療中心服刑的「佔旺女村長」畢慧芬，涉嫌在中心內兩度非禮一名17歲女囚友，其中一次更趁二人全裸洗澡時，攬著對方並觸碰對方下體。畢早前被裁定2項非禮罪罪成。裁判官指，本案在羈押期間發生令情況尤其嚴重，其中一次事件更涉及私處，且事主年紀小，故判畢監禁3個月，並要與現時刑期分期執行。



料畢將需服刑至2024年中

被告畢慧芬（25歲）被控於2021年2月8日至23日兩度在小欖精神病治療中心非禮女子X。畢在2016年旺角暴動案被判囚3年10個月，及涉2019年的機場暴動案被判囚4年3月，原定服刑至2024年3月可獲釋，但因本案的刑罰，將需服刑至2024年6月。

女被告畢慧芬因涉另兩宗暴動案件，將服刑至2024年3月，現因非禮罪成，須加監3個月。(資料圖片)

與事主相識兩天問可否成女朋友

案情指，畢及X在小欖精神病治療中心扣押時認識，畢在二人相識1、2日，便主動問X「可唔可以做佢女朋友」，X不勝其煩，敷衍答應。後來，二人在日間活動中心時，畢突然親X她的嘴及臉。

趁洗澡時舔X及碰其下體

及後，X在沖涼房淋浴時，畢又突然攬著她，更舔X的嘴及用手指撥弄X下體，當時二人均全身赤裸。

案件編號：WKCC457/2022