馬灣芳園書室再活化延續「卜卜齋」教創科　深井白樓推廣國史教育

發展局昨日（14日）公布「活化歷史建築伙伴計劃」第6期計劃的申請結果，今日（15日）各歷史建築，率先開放予傳媒參觀。其中馬灣芳園書室將活化成為「創學芳園」，拓展歷史建築原有「卜卜齋」功能，加入STEM創科元素於歷史、文化及生態環境等活動中。

負責營辦芳園書室項目的香港基督少年軍副總幹事李志輝表示，計劃以融匯作中心思想，希望將馬灣現有「動」的歷奇活動，結合「靜」的芳園書室，匯聚成動靜皆宜的活動、休憩場所。他又預計，書室在開放第三年便能做到自負盈虧。

至於另一歷史建築，深井白樓將活化為「悠悠館」，並希望將香港、中國及世界聯繫，成為融合大自然「海、陸、空」的環境學習領域。國史教育中心校監丁新豹指，目前未預計到將來會否達至收支平衡，相信餐廳收入可抵銷支出。



▼馬灣芳園書室▼



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三級歷史建築芳園書室已在上一期活化基本設施，現希望再改造成更能凝聚及建立馬灣社區的地方。芳園書室的二樓將設置全新的「STEM樂堂」，房間內設各類STEM器材如電腦、3D打印機、鐳射切割器等，務求將創科融入歷史文化活動。

芳園書室亦將增設「共享芳園」為體驗式活動場地，其花園及樓梯設計將整座芳園書室的活動場地拉闊，使室內活動空間和户外場地融為一體。

▼6月14日，政府公布第六期活化歷史建築伙伴計劃名單▼



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料芳園書室項目可在3年內自負盈虧

李志輝指，芳園書室將歷史、文化及生態三者融合，計劃主要針對學校及機構，以活動教學，推動全人發展理念，讓社會各界，尤其提高兒童及青少年的學習動機，同時希望他們將所學之事帶入家中，與家人齊開拓馬灣的歷史文化產業。

李指，機構過往10年在挪亞方舟推動歷奇活動，相信此經驗能夠融合並發展芳園書室，成為動靜皆宜的地方。他又指，將用政府首兩年的撥款進行社區宣傳活動，希望動員社區人士參與。

芳園書室的書室導賞團及開放日將會免費開放予公眾，但部份活動將會收費。以現時一般歷奇活動推算，費用約一百多元。李又預計，機構在開放第三年能夠做到自負盈虧。

▼白樓將更名為「悠悠館」▼



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白樓變身「悠悠館」 化身國史學習中心

另一活化項目為三級歷史建築的白樓，將更名為「悠悠館」，並由國史教育（香港）有限公司承辦，日後會活化作一所學習中心，將中國文化及歷史研究融入及結合於環境教育中，現時預計需15個月裝修工程。

國史教育中心校監丁新豹指，希望將香港、中國及世界聯繫，讓白樓成為融合大自然「海、陸、空」環境學習。丁說，白樓地理位置優越，不僅有巴士能抵達，而且距離深井不遠，將來會與運輸署商討開放更多交通路線。

他又指，白樓將來會免費開放，惟導賞團、工作坊及餐廳需要額外收費。另外，目前未預計到將來會否達至收支平衡，相信餐廳收入可抵銷支出。

英式別墅建築教國史 反映香港中西文化匯聚

國史教育中心校長兼教育評議會主席何漢權指，白樓本為英式別墅建築物，活化國史教育用途，可反映香港中西文化匯聚，而且白樓原持有人為律敦治家族的印度商人，更反映本港多元歷史文化，故希望將國史教育融入此地，形成香港、國家及世界共同體的縮影。