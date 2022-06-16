賞你食｜第3批現金券開賣　3分鐘搶購一空　餘下3次機會須知一覽

旅發局繼「賞你遊」後，早前再推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，由6月2日起至7月13日，一連六周每逢周四早上10時，發售半價現金券，合共推出2萬套。繼上兩個周四後，今早（16日）第3批現金券推出不久，已被搶購一空。不過落空的市民仍有3次搶購機會，可於下周四（23日）再接再厲。



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開賣不久輪候時間達151分鐘

旅發局早前推出「賞你食」餐飲優惠，開售首日反應熱烈，首批現金券不到5小時已售罄。至於今日推出的第3批現金券，更不足3分鐘便搶購一空，頁面顯示輪候時間需151分鐘。不過落空的市民未來仍有3次機會，可再於下周四，即6月23日再接再厲。

旅發局早前推出「賞你食」餐飲優惠，開售首日反應熱烈。

現金券期限為8月10日

至於成功的市民，若以半價，即100元及200元，購買分別為200元及400元兩款現金券，即可到指定餐廳用膳時使用。由於「賞你食」的合作伙伴為一站式餐飲平台OpenRice，故有意購買現金券的市民，必先登記其帳戶。

市民須以VISA、Mastercard、美國運通、銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及BOC Pay等方式付款。相關現金券的使用期限為8月10日。

第3批現金券增18間餐廳

此外，是次計劃涵蓋逾830間餐廳，今日開售的現金券中，新增約18間餐廳，包括半價售賣200元現金券的兩間Brick Lane餐廳，分別是中信大廈及利園分店；另外亦有K11及威靈頓街的Café Crepe。而半價售賣400元現金券的餐廳則有Cherry Tokyo Café、鮨之、后園及囍越等。

「賞你食」現金券購買五步曲︰1. 選擇現金劵種類（200元或400元）；2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」；3. 登記或登入OpenRice帳戶；4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付購買；5. 於今年8月10日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現金劵二維碼（每次交易最多使用一套現金券）。

▼「賞你食」餐飲優惠食肆全名單▼



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每次交易最多使用一套現金券

「賞你食」現金券每人限購各一套，例如200元現金券（售價100元）為一套4張，每張50元；400元現金券（售價200元）為一套2張，每張200元。每次交易最多使用一套現金券，須在點餐前登入帳戶及出示現金劵的二維碼。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼

