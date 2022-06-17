中度智障男向警車擲汽油彈　官稱只減其道德非法律刑責　囚37月

中度智障男子在前年7.1上街遊行後，在旺角以汽油彈掟向警車，但未有成功，他早前承認一項岡顧生命下企圖縱火，案件今（17日）在西九龍法院（暫代區院）判刑。暫委法官徐綺薇指，被告當日明顯是有計劃針對警方行事，雖然他有中度智障，或未能衡量對錯，但這只能減輕其道德而非法律上的罪責，判他入獄37個月。



被告李培浩（26歲），承認一項岡顧生命是否會受到危告而企圖縱火罪，指他於2020年7月1日，在旺角彌敦道636號地下附近，企圖用火損壞一輛登記號碼為AM6252的警車。他原本亦被控交替性的縱火罪，及管有物品意圖摧毀或損壞財產，則獲下令毋須處理或存檔法庭。

被告選定警員為目標

徐官判刑時指，被告犯案前曾在案發地點徘徊，之後突然衝前並將汽油彈擲向警車，行為罔顧警員及市民的生命安全。被告亦選定警員為目標，充分顯示其是有計劃行事，徐官自言完全理解控方為何不接納被告承認罪責較輕、屬交替控罪的縱火罪。

汽油彈落在警車旁未有起火

徐官另指，被告在人流及車流較少的晚上11時單獨犯案，當日現場無示威集結，身上沒有其他攻擊性武器或危險品，汽油彈最終落在警車旁且未有起火，事件中沒有生命財產傷亡，遂以52個月監禁作為量刑起點。

智障只能減低其道德而非法律罪責

提及被告有中等嚴重程度的智力障礙，因此其在推理、解讀、計劃、抽象思維上均有困難，未能衡量行為對錯及其後果，徐官認為這只能減輕其道德而非法律上的罪責。但法庭最終考慮到被告的智力問題及在開審前認罪，酌情減刑，終判其囚37個月。

母已離世卻未有清晰認知

辯方早前在求情時透露，被告是中度智障人士，對法律程序難以理解。他被捕前在父親的回收場工作，但其父親在被告還柙期間因工業意外死亡，他的母親亦已離世，惟被告對母親的情況未有清晰認知。被告尚有一名年逾70歲的婆婆，及兩名弟弟，他希望能盡快出獄與家人團聚。

案件編號：DCCC 913/2020