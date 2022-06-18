傳廣州鐵路6.20起增西九站往來廣州東班次　屬恆常排程與通關無關

廣深港高速鐵路有望在通關後直達廣州東！今日（18日）下午傳來廣鐵集團貼文，透露6月20日起實施的新班次表，又提到將新增來往廣州東至香港西九龍站的列車，每日開6對，行車時間介乎1小時38分鐘至1小時51分鐘，意味當香港與內地通關且高鐵重新通車時，或可取代消息稱會永久停運的城際直通車，營運由西九龍站直達廣州東站的列車。據了解，有關班次表屬恆常排程安排，與兩地何時通關沒有關係。



有立法會議員認為，有關公布即代表城際直通車或將停運，並指未來能在西九龍站直達廣州東站，前往廣州較繁華地區，可增加高鐵吸引力，形容是好消息：「希望通關愈來愈有眉目。」



運輸及房屋局回覆稱，為配合疫情防控措施，高鐵香港段及城際直通車服務於2020年1月底起暫停，政府會繼續密切留意兩地疫情發展，適時就恢復跨境列車服務作全盤考慮。《香港01》正向港鐵查詢。



現時廣深港高鐵下，除香港段西九龍站外，內地段設6個車站，包括福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛及廣州南站，乘客若想乘高鐵前往廣州東站，則要在廣州南站轉乘市內其他交通工具，或在深圳北站落車轉乘其他路線往廣州東站。乘客亦可在紅磡站乘廣九直通車直達或在深圳北站。

有關安排在高鐵通車前，已有聲音批評廣州南站遠離廣州市中心，對乘客較不便，希望能連接較繁華的廣州東站。隨城際直通車傳出永久停運消息，來往紅磡至廣州東站的廣九直通車或將完成歷史任務。

廣鐵集團宣布6月20日起，新增每日6對來往廣州東至香港西九龍站列車。（微信公眾號「廣鐵集團廣州火車站」）

增每日6對來往廣州東至西九龍站列車 行程最快1小時38分鐘

廣鐵集團在其微信公眾號「廣鐵集團廣州火車站」發出最新列車班次表，宣布由6月20日零時起，全國鐵路將實施新的列車班次表，首先新增每日6對來往廣州東至香港西九龍站的列車，分別為G6551/2、G6553/4、G6555/6、G6557/8、G6559/60及G6561/2次六對，經由廣九線、京港高鐵、廣深港高速線，分別在每日上午8時及10時、中午12時、下午2時、4時及6時間由廣州東及香港西九龍站各自開出，最長行車時間1小時51分鐘，最短則為1小時38分鐘。

換言之，由6月20日起，當內地與香港通關、高鐵重開之日，西九龍站有望每日有6班列車開出前往廣州北站，亦可代替被指會永久停運的廣九直通車，營運直達廣州東站的列車，直達廣州商業中心之一的天河區等。

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成中港社交平台熱話 有關廣鐵貼文晚上刪去

廣鐵集團今日下午發出有關貼文後，即引來多方討論，廣鐵於晚上突然刪除有關貼文，但香港及內地社交平台仍有大量相關討論。多名網友推測有關新安排或與通關有關，但據了解，新班次編排是恆常進行，與通關進度並無關係。

料比廣九直通車快9至22分鐘 票價貴至少40元

翻查港鐵網站，廣九直通車在未「封關」前，每日有9班列車由紅磡站開往廣州東站，全程行車時間約需2小時，成人最平的一等車廂票價為210元。至於未來往來西九高鐵站及廣州東站的列車，則比直通車快9至22分鐘不等，前往廣州南站的成人最平的二等車收票價則為250元，預料延伸至廣州東站後，票價將比250元高，即至少比直通車貴40元。

劉國勳。（資料圖片／李澤彤攝）

劉國勳料直達廣州東站可增高鐵吸引力

立法會議員劉國勳表示，廣鐵新班次表或意味著城際直通車或會停運，城際直通不需再佔用東鐵線路軌。他又說，以往選乘直通車的乘客大多因能直達廣州東站，往廣州較繁華的地區，而高鐵可到的廣州南站相對周邊建設及配套較少，料高鐵若可直達廣州東，會方便不少市民，亦增加高鐵的吸引力。

劉又指出，每日6對的班次雖較廣九直通車少，但相信只屬服務初期安排，未來仍有調整空間。他更形容到今次廣鐵的新公布是一個好消息，「希望隨住今次公布，通關愈來愈有眉目、愈來愈近磅。」

▼直通車歷代用車▼

