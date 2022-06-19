確診大廈︱增764幢元朗區最多　豪宅御金．國峰、寶樺臺上榜

本港今日（19日）新增1,276宗新冠病毒確診個案，衞生防護中心料升勢或會持續。最新的確診大廈名單顯示，今日新增764幢大廈入榜，較昨日多25幢。元朗區新增76幢大廈，位列各區之首，沙田區及東區則緊隨其後，各有70幢新上榜。



上榜大廈不乏多幢洋房及豪宅，例如元朗牛潭尾的意花園佛洛斯大道洋房、中半山的寶樺臺及九龍御金．國峰等。



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元朗新增76幢佔最多 Park Yoho兩幢上幢

確診大廈名單今日新增764幢大廈入榜，較昨日的739幢，多出25幢。十八區中，以元朗區新增大廈最多，合共76幢，當中包括不少私人住宅，包括Park Yoho Napoli 27A 座、Park Yoho Siclia 1B座、Yoho Midtown M9 座等，另涉及多幢洋房，例如加州豪園洋房、四季名園洋房、意花園佛洛斯大道洋房、振華花苑3期洋房、葡萄園洛菲大道洋房及錦上路洋房等。

駿景園2座登榜 涉10座及11座

沙田區及東區亦緊隨其後，各有70幢新上榜大廈，其中沙田區包括名城3期1座及2座、星漣海1座、迎海．星灣21座等，另兩天前圍封強檢的駿景園2座登榜外，同屋苑的10座及11座亦有確診者。

太古城5幢有確診者

至於東區上榜大廈則有Island Residence、君譽峰、寶峰園A座等，另太古城亦有五幢有確診者，包括洞庭閣、漢宮閣、耀星閣、逸天閣及雅蓮閣。

九龍站御金．國峰出現確診者。（資料圖片）

確診大廈名單亦有多幢豪宅上榜，包括中半山的寶樺臺、西半山寧養臺B座、北角柏傲山、渣甸山名門5座，及九龍站御金．國峰等。

10幢紀律部隊宿舍上榜

另外，今日亦新增10幢紀律部隊宿舍上榜，分別為觀塘紀律部隊宿舍 1 座、順利紀律部隊宿舍1座、2座及6座、上水警察宿舍1座等；另涉兩幢酒店，分別是海韻軒海景酒店及香港九龍東智選假日酒店。大學宿舍亦出現確診個案，包括港大聖約翰學院、港大賽馬會第二舍堂村馬禮遜堂。

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